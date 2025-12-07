'Pokazivao mi je ruske drvene kuće te objasnio kako tamo žive ljudi koji imaju malo novca pa ih je lako zavesti'

Do ostavke na Silvestrovo 1999. Boris Jeljcin sudjelovao je u ime Rusije na godišnjim sastancima na vrhu G8. Njegov nasljednik bio je Vladimir Putin kojega je Jeljcin u kolovozu 1999. imenovao predsjednikom vlade Ruske Federacije, da bi u ožujku 2000. bio izabran za drugog predsjednika. Šest godina poslije, od 15. do 17. srpnja 2006., Putin je prvi put bio domaćin sastanka na vrhu G8, osam industrijski najrazvijenijih zemalja. Pozvao je goste u svoj rodni grad Sankt Peterburg. "Prije početka poslijepodnevne sjednice sjela sam na svoje mjesto za okruglim konferencijskim stolom, leđima okrenuta vratima. Pregledavala sam dokumente jer se rasprava odmah nastavlja. Krajičkom oka vidjela sam američkog predsjednika da se vraća u dvoranu. Iznenada sam kao niotkud osjetila čvrsti stisak na ramenima. U toj sam sekundi pomislila na sve, samo ne na ono što se dogodilo. Uplašila sam se i naglo podignu ruke. Kada sam se okrenula na stranu, vidjela sam Georgea W. Busha kako u vragolasti smiješak nastavlja dalje prema svojemu mjestu. Morala sam se nasmijati. Stvar je za mene bila gotova. Ali ne i za javnost. Sve se to dogodilo pred upaljenim kamerama jer su novinari bili u dvorani kako bi prije poslijepodnevne rasprave snimili nove fotografije za izvješća. Nešto poslije glasnogovornik vlade Ulrich Wilhelm ispričao mi je kakvu je veliku prašinu podignulo Bushovo hvatanje ramena i moja reakcija. Diljem svijeta raspravljalo se o tome je li to bio seksistički napad. Ta mi ideja nije pala na pamet ni na sekundu. U trenutku kada sam vidjela da je to bio George W. Bush, koji me pozdravio tako odrješito, bilo mi je jasno da je to bila šala koja me nije trebala ni zaplašiti ni poniziti, nego jednostavno šala usred suhoparnih i ozbiljnih rasprava. Bush i ja voljeli smo se i cijenili", napisala je bivša njemačka kancelarka Angela Merkel u knjizi "Sloboda – sjećanja 1954. – 2021." izašloj u izdanju Školske knjige u prijevodu Lidije Šimunić Mesić.