Izaslanik WHO-a za COVID-19: Ovaj virus neće nestati, naučimo se na "novo normalno"

Pronaći oboljele, brzo detektirati, testirati, izolirati, hospitalizirati – sažetak je “recepta” protiv COVID-19 od Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koji je jučer podvukao dr. David Nabarro, specijalni izaslanik te organizacije upravo za novi koronavirus. Imati zdravstvo koje funkcionira, ne dopustiti žrtve od drugih bolesti koje to nisu morale biti no skrb nije dostupna, jedna je od poruka ovog liječnika na panelu u organizaciji Qatar Foundation i World Innovation Summit for Health održane online.

- To su kapaciteti koje moramo imati jer ovaj virus neće nestati. Siromašne zemlje ne mogu testirati, ne mogu zaštititi zdravstvene radnike, nemaju opreme, ne mogu hospitalizirati slučajeve. Svi moramo biti jasni u tome koji elementi moraju svugdje biti poduzeti jer ovo je globalna pandemija. Ne možemo previše vremena provesti gledajući unazad, neka to radi povijest. Sada moramo raditi svi zajedno, solidarno, jer bez toga mi ovo nećemo pobijediti. Kad sam radio na slučaju Ebola svjedočio sam tomu. Fokusirajte se svi na ovu epsku borbu, a ostalo ostavite za kasnije. Danas je svaki pojedinac u svijetu javnozdravstveni radnik, svi se žrtvuju. Recimo globalnim liderima gledajući ih u oči “budućnost našeg svijeta je u vašim rukama, morate raditi zajedno” - rekao je dr. Nabarro upozorivši da se ne smije dopustiti da ljudi ne mogu biti liječeni jer su sustavi okupirani novim koronavirusom.

Također unutar WHO, ali i među ostalim sudionicima ovog panela, tema je “novo normalno”. Naziv koji je već ušao u javni prostor, a kojim barata I struka sa svih strana svijeta jer su u panelu sudjelovali eksperti iz Italije, Južne Koreje, Afrike, Tajvana, Katara. “Novo normalno”, smatraju, već je na snazi u većem dijelu svijeta, a uz obuzdavanje pandemije ono što smatraju problemom na kojem također treba raditi, jesu razlike među zemljama i nakon što izađu iz karantene te otvore granice.

Odgovor na novi koronavirus nigdje nije identičan, slika svake zemlje je zapravo drukčija pa tako i reakcije na ovu pandemiju i njezini rezultati danas I sutra. Cjepivo kao univerzalan lijek svemu ovomu svijet ne mora očekivati u najboljem slučaju još godinu, godinu i pol. Tu vremensku procjenu do kreiranja cjepiva protiv COVID-19 dao je dr. Jerome Kim, direktor Međunarodnog instituta za cjepiva iz Južne Koreje. Na pitanje kada će biti dostupno cjepivo protiv novog koronavirusa odgovorio je:

- U normalnim okolnostima rekao bih vam za pet do deset godina i s oko milijardu dolara ulaganja u prosjeku za razvoj cjepiva. U ovakvim, nenormalnim okolnostima i ubrzanom procesu, treba 12 do 18 mjeseci, ali će trebati vrijeme i za reviziju cjepiva. Potom je pitanje dostupnosti – tko će prvi dobiti to cjepivo, mi moramo o tome početi razmišljati i svijet mora donijeti odluku kako će i gdje alocirati prve doze – upozorio je dr. Kim.