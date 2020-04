Zasad najveća smrtnost u Europi, a najmanja u Aziji

Svijet je jutros došao do dva milijuna potvrđenih zaraza od koronavirusa, dok je broj zaraženih koji nisu potvrđeni testiranjem višestruko veći. Svaki početak je težak, pa i za koronavirus. Do prvih milijuna ljudi virus je došao 2. travnja, stotinjak dana od početka svoje misije, ali zato mu je trebalo samo 13 dana za drugi milijun. I za prvih sto tisuća potvrđenih zaraza trebalo je dva i pol mjeseca, za drugih oko 12 dana, dok je 3. travnja za 24 sata broj novozaraženih povećan za 101.736. Od tada se ne baš svaki dan smanjuje broj potvrđenih novih slučajeva, a u posljednja 24 sata bilo je 73.969 novozaraženih. To znači da već 11 dana napokon testiranja, karantene, izolacije i druge higijenske i mjere distanciranja ipak daju rezultate i na svjetskoj razini.

Od službeno potvrđenih, prema Worldometru, 614.000 zaraženih je u SAD-u, 937.000 u Europi, 322.000 u Aziji, 58.000 u Južnoj Americi i 17.000 u Africi. Dosad je umrlo 126.757 oboljelih od covida-19, u Europi 83.730, Sjevernoj Americi 27.786 (26.064 u SAD-u), Aziji 11.741, Južnoj Americi 2535, Africi 876 i u Oceaniji 72.

Trenutno je udio 126.830 smrtnih slučajeva u ukupnom broju zaraženih u svijetu 6,3 %, dok je u Kini koja se bliži kraju epidemije 4 %. Što se kontinenata tiče, najmanja je smrtnost u Aziji, 3,6 %, a najveća u Europi 8,9 dok je u Sjevernoj i Južnoj Americi 4,2 i u Africi 5,2 %. Dakako, to je i posljedica toga što je u Aziji širenje virusa u silaznoj putanji, a u Europa je upravo prošla svoje najgore dane. Stvarna smrtnost ovisi i o broju testom potvrđenih zaraza pa tamo gdje se provodi više testiranja za očekivati je i manju smrtnost. Jer, broj potvrđenih zaraza, ako se primjenjuju valjani kriteriji za testiranje, trebao bi biti veći i bliži stvarnom broju zaraženih. Najbliže stvarnom broju utvrđenih zaraza vjerojatno su Islanđani jer oni imaju najviše testova u odnosu na broj stanovnika, 36.339 testova je 10,7% njihova broja stanovnika. Kod njih je smrtnost 0,5 %. Zatim slijede Ujedinjeni Arapski Emirati (6,5 % stanovnika) i kod njih je smrtnost 0,6 %, Luksemburg (4,7 % populacije) ima smrtnost od 2 %, Bahrain i Malta (4 %) imaju smrtnost od 0,5 i 0,8 %.

S tim da omjer broja testova u odnosu na broj stanovnika ne znači da je stvarno toliki postotak stanovnika testiran jer su neki, osobito zdravstveni radnici više puta testirani, i osobito u početku širenja zaraze provođeni su završni kontrolni testovi kod oporavljenih, dok su kasnije neke zemlje od toga odustale.

SAD je proveo najveći broj, zasad više od tri milijuna testiranja, što je 0,9 % odbroja stanovnika, i bilježi smrtnost od 4,2 %. Zatim slijedi Rusija (1,4 milijuna testova), Njemačka (1,3) i Italija (1,1), a u svijetu je - bez podataka za Kinu, kao i niz drugih zemalja koje ne objavljuju ili ne ažuriraju podatke o broju testiranja - zasad provedeno više od 15 milijuna testiranja.

Zasad više zemalja s malim brojem potvrđenih zaraza (i nepoznatim ili malim brojem testiranja) imaju najveću smrtnost, Burundi s jednim smrtnim slučajem na pet zaraženih, Zimbabwe s 3 mrtva na 17 zaraženih, Bahami 8 mrtvih od 49 zaraženih, Sudan 5 od 32 zaražena, a od zemalja s velikim brojem potvrđenih zaraza najveća je smrtnost u Alžiru 15,7 % odnosno 326 smrtnih slučajeva na 2070 zaraženih. U Africi je do jučer provedeno samo 232.736 testiranja, od čega 83.663 u Južnoj Africi, 37.954 u Gani i 25.000 u Egiptu.

U Europi najveća je smrtnost u Belgiji 13,4 %, Italiji 13, UK 12,9; Francuskoj 11, Nizozemskoj 10,7 i Španjolskoj 10,5 %. U Hrvatskoj je i nakon šest smrtnih slučajeva smrtnost 1,8 % među najmanjima od europskih zemalja, s tim da je kod nas bilo 0,4 % udio testova u odnosu na broj stanovnika. U Slovačkoj je smrtnost samo 0,2 % jer su imali dva smrtna slučaja na zasad 835 zaraženih. Švedska sa sličnim udjelom testova (5,4 %) ima smrtnost od čak 9 %.

Vijetnam i Gvineja su jedine među zemljama s više od 200 zaraženih koje nemaju niti jedan smrtni slučaj.

Što se pak tiče "uspješnosti" kriterija za testiranje ispalo bi da je najbolji Alžir koji ima 62 % udio zaraženih u odnosu na broj testiranih. Slijedi Francuska 43 %, Brazil 40, Dominikanska Republika 35, Moldova 31, Belgija i Ekvador 30 %, Španjolska 29... U Hrvatskoj je 9,3 %, kao i u Austriji, blizu Japanu 9,7, Njemačkoj 10, dok je u Sloveniji koja je napravila dvostruko više testova od nas, samo 3,4 % zaraženih u odnosu na broj testova, a u Srbiji koja nas je prestigla s brojem testova udio zaraženih u odnosu na broj testova je 19 %.