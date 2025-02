Trump kaže da ipak neće deportirati princa Harryja: 'Pustit ću ga na miru, ima dovoljno problema sa ženom...'

Američki predsjednik Donald Trump kaže da nema planove deportirati princa Harryja iz SAD-a usred pravne bitke oko njegovog imigracijskog statusa – pritom se narugavši njegovoj supruzi Meghan Markle. "Ne želim to učiniti," rekao je Trump u petak. "Ostavit ću ga na miru. Ima dovoljno problema sa svojom ženom. Ona je grozna." Čini se da je to promjena stava za Trumpa, koji je prethodno u ožujku sugerirao da bi mogao deportirati vojvodu. Rekao je za GB News: "Morat ćemo vidjeti znaju li nešto o drogama, a ako je lagao, morat će poduzeti odgovarajuće mjere."

Američko Ministarstvo vanjskih poslova navodi da osude za kaznena djela povezana s drogama mogu učiniti podnositelje zahtjeva za vizu nepoželjnima, piše Daily Mail. Meghan je s ljubavlju promatrala kako princ Harry otvara Invictus Games pred oduševljenom publikom u Vancouveru, dok je on zračio srećom: "Kakav prekrasan prizor!" Heritage Foundation je pokušao doći do informacija od Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) putem zahtjeva za slobodu informacija prije nego što je slučaj dospio na sud. Harry nije stranka u tužbi.

Ovog tjedna, sudac Carl Nichols zatražio je od DHS-a da pruži detalje o redakcijama koje bi mogao primijeniti u Harryjevim viznim zapisima, što se protumačilo kao snažna sugestija da bi dokumenti mogli biti djelomično objavljeni. Sudac Nichols je ranije, 9. rujna, presudio da tajni zapisi trebaju ostati privatni. Nije poznat Harryjev imigracijski status – nalazi li se na redovnoj ili diplomatskoj vizi ili ima zelenu kartu koja označava stalni boravak. U veljači prošle godine vojvoda je rekao da je "razmatrao" podnošenje zahtjeva za američko državljanstvo. Upitan u emisiji Good Morning America što ga u tome sprječava, odgovorio je: "Nemam pojma. To mi je palo na pamet, ali trenutno mi nije visoki prioritet." Dva mjeseca kasnije vojvoda je naznačio da je "obično rezident" u SAD-u. Taj je status zabilježen u poslovnoj prijavi podnesenoj britanskoj agenciji Companies House za britansku tvrtku Travalyst Ltd, u kojoj posjeduje 75% udjela. Tvrtka savjetuje turističke brendove o održivom turizmu.

Harryjeva autobiografija Spare sadrži opise korištenja droga, uključujući njegovo priznanje da mu kokain "nije ništa značio". "Nije bilo osobito zabavno, niti me činilo sretnim kao što je činilo sve oko mene," napisao je. "Ali učinilo je da se osjećam drugačije, a to mi je bio glavni cilj." Meghan je održala emotivan govor na Invictus Gamesu, nazivajući Harryja 'ocem naše preslatke djece'. Izvori bliski vojvodi ranije su naznačili da je bio iskren prilikom ispunjavanja svoje vizne prijave. DHS je izjavio o prošlogodišnjem zahtjevu za informacije: "Baš kao i zdravstveni, financijski ili poslovni podaci, imigracijski podaci osobe su privatne informacije."

Trump je u ožujku prošle godine sugerirao da bi mogao deportirati Harryja, rekavši za GB News: "Morat ćemo vidjeti znaju li nešto o drogama, a ako je lagao, morat će poduzeti odgovarajuće mjere." Govoreći ispred suda ranije ovog tjedna, Nile Gardiner iz Heritage Foundationa izjavio je: "Pritisak vršimo na Trumpovu administraciju da objavi zapise i pozvali smo predsjednika Trumpa da ih objavi. Nadamo se da će s novim predsjednikom postojati potpuna transparentnost." Kandidati za američku vizu moraju odgovoriti DHS-u na pitanje jesu li "zlouporabljali droge ili bili ovisnici" i jesu li "ikada prekršili zakon u vezi s kontroliranim supstancama". Ako odgovore "da", još uvijek mogu dobiti izuzeće.

Međutim, nije potvrđeno koju vrstu vize je kraljevski član obitelji podnio. Prošle godine, DailyMail otkrio je da bi Harry mogao imati rijetku diplomatsku vizu poznatu kao A-1 Head of State vizu. To bi značilo da ga američke vlasti nisu provjeravale zbog prijašnje upotrebe droga. Ako je to slučaj, Ministarstvo vanjskih poslova pod Trumpovom administracijom moglo bi povući taj status. Trump je u intervjuu za New York Post također izjavio da smatra Harryjevog brata, princa Williama, "sjajnim mladićem". Njih dvojica su se sastali iza zatvorenih vrata nakon ponovnog otvaranja katedrale Notre-Dame u Parizu u prosincu. Predsjednik je ranije izjavio da "nije obožavatelj" Meghan, dok je ona njega nazvala "podjeljujućim" i "mizoginim". Trump ju je 2019. nazvao "gadnom", a potom i "vrlo dobrom američkom princezom". Također je vojvodu opisao kao osobu koju je Meghan "stavila pod papuču".

Otkriveni su detalji Meghaninog Netflix showa - a ono što kažu insajderi moglo bi vas šokirati! Trumpovi i Sussexi su ranije bili civilizirani jedni prema drugima prije Megxita – Harry je 2017. u Kanadi tijekom Invictus Gamesa rukovao s Melanijom Trump. Trump nije bio pozvan na Harryjevo i Meghanino vjenčanje 2018. unatoč tome što je tada bio predsjednik SAD-a – navodno zbog veličine crkve. Također nisu bili pozvani tadašnja britanska premijerka Theresa May ni čelnik Laburističke stranke Jeremy Corbyn – kao ni Obame, koji su bili bliski prijatelji para. Harry je viđen kako razgovara s Trumpovom kćeri Ivankom tijekom predsjedničkog posjeta Velikoj Britaniji 2019., a navodno je sudjelovao i na privatnom ručku s predsjednikom.

U međuvremenu, Meghan Markle održala je improvizirani govor na privatnom događaju Invictus Gamesa, rekavši kako se "osjeća kao kod kuće" u Kanadi, te pohvalila supruga zbog njegove predanosti natjecanju za vojne veterane s invaliditetom. Par se prvo preselio na otok Vancouver nakon povlačenja iz kraljevskih dužnosti, prije nego što su se trajno nastanili u Kaliforniji. Obraćajući se sudionicima događaja, Meghan je rekla: "On je u ovome s vama i bit će uz vas kroz sve te trenutke. On će biti tu za vas." Dodala je kako su pripreme njihove obitelji za Igre uključivale i njihove mališane, princa Archieja i princezu Lilibet.

GALERIJA Ovakve prizore Gaze dosad niste viđali. Evo zašto Trump misli da može postati rivijera Bliskog istoka