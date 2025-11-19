Vlada RH osudila Rusiju zbog novog napada: 'Iznova pokazuje da ne želi mir ni kraj agresije'

Rusija je ponovno pokazala da ne želi kraj agresije i zato moramo i dalje održavati sankcije toj zemlji i podržati Ukrajinu, poručila je Vlada RH nakon novog raketnog napada u srijedu u kojem je poginulo najmanje 25 ljudi. "Ključno je nastaviti pružati sveobuhvatnu pomoć Ukrajini i održavati snažne sankcije Rusiji, koja iznova pokazuje da ne želi mir ni kraj agresije“, napisala je Vlada na X-u.

Oko 80 osoba ranjeno je u ruskom napadu dronom i raketama na zapadnoukrajinski grad Ternopil, a pogođena je i energetska i prometna infrastruktura. "Izražavamo iskrenu sućut obiteljima žrtava te solidarnost s ukrajinskim narodom i vodstvom“, stoji u objavi. Rusija je tijekom noći lansirala više od 470 dronova i 48 projektila, rekli su dužnosnici.

— Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) November 19, 2025