Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 238
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Zračna uzbuna u Uralu

VIDEO Nakon mjeseci tišine ukrajinski Flamingo dobiva prve potvrde pogodaka

raketa Flamingo
Fire Point
Autor
Danijel Prerad
27.02.2026.
u 21:50

Glavni stožer je 21. veljače potvrdio korištenje raketa Flamingo u noćnom napadu na rusku državnu tvornicu raketa Votkinsk, koja se nalazi oko 1.400 kilometara od Ukrajine

Ukrajina sve češće izvještava o korištenju domaće proizvedenih krstarećih raketa Flamingo od studenog 2025., a Glavni stožer je nedavno izjavio da je pogodila ključnu tvornicu raketa u Rusiji. I ovog petka, 27. veljače, ispaljeni su projektili Flamingo na Rusiju zbog kojih je proglašena zračna uzbuna čak i u Uralu, 1.600 km od granice sa Ukrajinom. Za sada nije pozanto jesu li uspjeli doći do ciljeva ili su srušeni. Iako su stvarne mogućnosti FP-5 Flaminga bile predmet rasprave, prijavljeni napadi na ruska okupirana područja i duboko u Rusiji mogli bi signalizirati da bi Ukrajina mogla proširiti svoju upotrebu projektila za napade na visokovrijedne ruske ciljeve.

Ključne riječi
oružje Rusija flamingo krstareća raketa Ukrajina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!