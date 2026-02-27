VIDEO Nakon mjeseci tišine ukrajinski Flamingo dobiva prve potvrde pogodaka

Ukrajina sve češće izvještava o korištenju domaće proizvedenih krstarećih raketa Flamingo od studenog 2025., a Glavni stožer je nedavno izjavio da je pogodila ključnu tvornicu raketa u Rusiji. I ovog petka, 27. veljače, ispaljeni su projektili Flamingo na Rusiju zbog kojih je proglašena zračna uzbuna čak i u Uralu, 1.600 km od granice sa Ukrajinom. Za sada nije pozanto jesu li uspjeli doći do ciljeva ili su srušeni. Iako su stvarne mogućnosti FP-5 Flaminga bile predmet rasprave, prijavljeni napadi na ruska okupirana područja i duboko u Rusiji mogli bi signalizirati da bi Ukrajina mogla proširiti svoju upotrebu projektila za napade na visokovrijedne ruske ciljeve.