Verbalni rata pape Lava i Trumpa: Ne možeš moliti Boga i širiti smrt!

Sukob između pape Lava XIV. i Donalda Trumpa prerasta u otvoreni verbalni rat. U središtu cijele priče ostaje snažna i nedvosmislena papina poruka Trumpu: ne može se zazivati Boga, a istovremeno širiti nasilje i smrt.

Papa Lav XIV., koji redovito osuđuje nasilje diljem svijeta, ponovno je podigao glas u trenutku američko-izraelskog napada na Iran koji je zapalio cijeli Bliski istok. Tijekom velike molitve u bazilici svetog Petra uputio je jasan apel: "Zaustavite rat!" te dodao: "Stani! Vrijeme je za mir!" U svojoj propovijedi papa je upozorio na moralni slom suvremenog svijeta: „Očito još nema dovoljno grobova jer ljudi nastavljaju razapinjati i uništavati živote bez pravde ili milosrđa“, kritizirajući tekuće ratove i nasilje. Govorio je i o „fantazijama svemoći koje postaju sve nepredvidljivije i agresivnije oko nas“, jasno aludirajući na političke elite koje moć stavljaju ispred života.Posebno je oštar bio prema zlouporabi religije: „Čak se i sveto ime Boga, Boga života, koristi za prijetnje smrću.“ Oni koji mole ne ubijaju i ne prijete smrću, jasan je papa. Oštrim riječima osudio je težnju za moći povezanu s nasiljem: "Zaustavite samoobožavanje i idolizaciju novca! Zaustavite pokazivanje moći! Zaustavite rat!". Papa je poručio da se prava snaga pokazuje "u službi života", a ne kroz dominaciju i nasilje. Svjetskim čelnicima uputio je izravan poziv: "Sjednite za stol dijaloga i posredovanja, a ne za stolove gdje se planira naoružanje i odlučuje o smrtonosnim mjerama!"

Sve ove poruke pape Lava izazvale su burnu reakciju Donalda Trumpa. Američki predsjednik, očito se osjećajući prozvanim, uzvratio je oštrim napadom na papu putem društvenih mreža. Nazvao ga je "strašnim" u pogledu vanjske politike, te izjavio da bi mu Lav XIV. trebao biti "zahvalan" jer je postao Papa samo zato što je Amerikanac. Trump je otišao i korak dalje:"Da nisam u Bijeloj kući, Lav ne bi bio u Vatikanu", ustvrdio je, dodajući da ne želi papu koji kritizira američku politiku ili dovodi u pitanje vojne odluke SAD-a. Također je poručio da bi se Papa trebao "usredotočiti na to da bude veliki Papa, a ne političar", te dodao: "Njegov brat Louis mi se puno više sviđa od njega." Podsjetimo, papin brat Louis podržava Trumpov pokret MAGA ("Učinimo Ameriku ponovno velikom").

Lav je prvi papa iz SAD-a. Nedavno su inače suzdržani papini pozivi na mir postali snažniji zbog rata u Iranu. Lav je neobično oštro osudio Trumpove brutalne prijetnje "uništavanjem iranske civilizacije". Ova sukob pape i Trumpa pokazuje dubok jaz između duhovne i političke vizije svijeta. Dok se Trump bazira na politici moći i prijetnji, papa Lav XIV. inzistira na etičkoj dosljednosti: vjera bez mira nije vjera, a molitva bez milosrđa postaje prazna forma. Središnja poruka pape nadilazi osobne sukobe: ne može se istovremeno zazivati Boga i sudjelovati u uništavanju života.