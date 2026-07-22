Država kreće u veliko zapošljavanje: Traži se čak 2000 osobnih asistenata

Država će zapošljavati 2000 osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač RH, najavio je danas Alen Ružić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Uz 3400 osobnih asistenatakoji su uglavnom zaposleni preko udruga, dodatnih 2000 potrebno je za pružanje usluga u punom opsegu, procjenjuju u Ministarstvu. Kako se ne bi dogodilo prelijevanje asistenata iz udruga u ustanove zbog razlika u plaćama, ministar je najavio da će Ministarstvo nadoknaditi udrugama potrebnu razliku u troškovima rada. - Ovime država preuzima svoj dio odgovornosti za širenje sustava, osobnim asistentima omogućujemo izbor, udruge ostaju ključni partneri, a osobama s invaliditetom osiguravamo dostupnu i kontinuiranu uslugu - kazao je ministar Ružić.