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NAJAVIO MINISTAR

Država kreće u veliko zapošljavanje: Traži se čak 2000 osobnih asistenata

U Osijeku otvoreni Dani poslova u turizmu koje organiziraju Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Dubravka Petric/PIXSELL
Autor
Romana Kovačević Barišić
22.07.2026.
u 12:01
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Uz 3400 osobnih asistenatakoji su uglavnom zaposleni preko udruga, dodatnih 2000 potrebno je za pružanje usluga u punom opsegu, procjenjuju u Ministarstvu

Država će zapošljavati 2000 osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač RH, najavio je danas Alen Ružić, ministar rada,  mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. 

Uz 3400 osobnih asistenatakoji su uglavnom zaposleni preko udruga, dodatnih 2000 potrebno je za pružanje usluga u punom opsegu, procjenjuju u Ministarstvu. Kako se ne bi dogodilo prelijevanje asistenata iz udruga u ustanove zbog razlika u plaćama, ministar je najavio da će Ministarstvo nadoknaditi udrugama potrebnu razliku u troškovima rada.  - Ovime država preuzima svoj dio odgovornosti za širenje sustava, osobnim asistentima omogućujemo izbor, udruge ostaju ključni partneri, a osobama s invaliditetom osiguravamo dostupnu i kontinuiranu uslugu - kazao je ministar Ružić.   

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Ključne riječi
osobni asistent Alen Ružić ministarstvo socijalne skrbi

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