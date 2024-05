Trebao voziti djecu na maturalac u Istru pa napuhao na alkotestu: 'Bio je na godišnjem'

Autobus pun djece danas se zaputio na maturalac u Istru kada je redovna kontrola policije utvrdila kako je vozač bio pod utjecajem alkohola. Kod vozača je na alkotestiranju utvrđeno da je imao 0,04 promila u krvi, potvrdila je policija.

- Vozač je bio na godišnjem, sad je puno izleta, vozača manjka kao i svugdje, morali smo napraviti nekakvu rotaciju, no to ga ne opravdava. Bio je upoznat s tim da će biti testiran od strane policije - komentirao je za N1 direktor AT Karlovca Karlo Rukavina. Uz to, AT Karlovac je uputio i službeno priopćenje.

''Izražavamo duboko žaljenje zbog nedopustivog postupka našeg vozača. Želimo jasno istaknuti kako naše Društvo ima apsolutnu nultu toleranciju prema svakom obliku neprofesionalnog ponašanja naših zaposlenika. Čin vozača predstavlja izrazito tešku povredu radnih obveza te će se protiv vozača poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da se ovakva situacija ne ponovi. Svjesni smo težine situacije i ozbiljno shvaćamo sve implikacije koje su mogle proizaći iz ovog postupka i zbog toga izrazavamo iskreno žaljenje.

Kontinuirano radimo i obvezujemo se na uvođenje strožih pravila za sve zaposlenike po najvišim sigurnosnim standardima, kako bismo osigurali maksimalnu sigurnost svih naših korisnika. Zahvaljujemo na strpljenju i podršci dok poduzimamo sve potrebne korake kako bismo osigurali da se ovakvi incidenti više ne ponove.

Osobno sam kontaktirao ravnateljicu škole čim sa čuo za nemili događaj i prvenstveno sam se kao roditelj ispričao, a onda i kao odgovorna osoba Društva. Drago nam je da su po dolasku novog vozača i izvršenoj ponovnoj kontroli svi učenici sretno krenuli na planirano putovanje'', poručeno je.

