Strah i očaj i dalje su prisutni: 'Ljudi nemaju kupaonice, sanitarni čvor. Imaju toi-toi. A gdje će se okupati?'

Prošlo je više od dva mjeseca od razornog potresa na Banovini. Podrhtavanja tla za stanovnike postala su svakodnevica. Teško se nose sa svime. Strah i očaj i dalje su prisutni. Teško je na području Gline i okolnih sela. Neki još nemaju ni kontejnere, a oni koji imaju nemaju se gdje okupati. Kaos je. Infrastruktura nije održavana godinama, pa sada nakon potresa svi ti problemi izlaze na vidjelo.

"Trebala su mi dva i pol mjeseca da izvučem ove fotografije i da ih svi pogledate. Da, i ja sam bila tu na licu mjesta u Majskim Poljanama. Užasno stresno i traumatično iskustvo. Gledala sam kako se sve izvija, njiše i propada ispred mojih očiju. Slikala sam nakon pola sata jer prije nisam mogla doći k sebi od strave i užasa. To što sam snimila jedino je za što sam imala snage. Ispred mene je izgubljen jedan jako mladi život. Kako ga je samo jeftino izgubio. Malo mu je trebalo da se dočepa života. Mislim da se nikada neću riješiti tih stravičnih slika", napisala je u statusu dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić. Objavila je uz status i niz fotografija koji je snimila upravo na dan razornog potresa.

Kazala je za Večernji list da je bilo stravičnih fotografija koje ne možemo ni zamisliti. Na pitanje kako se nose s problemima obnove, ali i stalnim podrhtavanjem, Bakšić Mitić kaže da je teško.

"Sedamsto objekata nije pregledano. Statičari su i dalje na terenu. Primjerice, pet pregledanih objekata, za koje su mi ljudi javili, dobilo je crvene naljepnice. Imamo 45 obitelji s crvenim naljepnicama koji nemaju kontejnere, a da ne kažem koliko ljudi živi u kontejnerima koji nisu spojeni na kanalizaciju i vodu. Teška je situacija u selima oko Gline. Nemaju infrastrukturu, nemaju ništa. Veliki su problemi oko odvoda i dovoda za kontejnere. Ljudi koji su stariji ne mogu to sami napraviti. Na sastanku Stožera rekla sam da moraju organizirati da se iskopaju male baze, no na tome je ostalo. Neka to odradi vojska, netko drugi...", kazala je dogradonačelnica koja kaže da je svaki dan na terenu i razgovara s ljudima.

"To što su ljudi dobili, to su sanduci, to nije za život. Po zimi su se smrzavali, a ljeti će se skuhati", dodala je. "Stalno sam na terenu, ljudi nemaju kupaonice, sanitarni čvor. Imaju toi-toi. A gdje će se okupati? Moraju imati tuš-kabinu", ogorčeno kaže dogradonačelnica.

"Ako mi nismo uspjeli ljude zbrinuti u kontejnere u razdoblju od tri mjeseca, kada ćemo izgraditi kuće?" naglasila je.

Na sastanke Stožera dolazi kada je pozovu. Kada dolazi ministar Tomo Medved, tada je prisutna. "Obratila sam se ministru Medvedu i on je reagirao odmah kada je nestalo struje zbog snijega", kazala je dogradonačelnica.

Tlo stalno podrhtava na tom području. Ljudi su u strahu od daljnjih urušavanja. "Non-stop podrhtava, znamo da je bilo više od 900 potresa koji su imali magnitudu višu od 3. Konstantna podrhtavanja, što mislite kako je to? Kod onih koji imaju žutu naljepnicu i ono što je bilo u redu urušava se, ljudi zovu stalno", kaže Bakšić Mitić.

Nažalost, zaključuje dogradonačelnica, sve je ovdje u kaosu. Nije održavano godinama, a kako je sada, bolje ne pitajte", dodala je.

Video: Klizišta i rupe u tlu nakon potresa