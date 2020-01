Treba do kraja istražiti Kujundžićevu imovinu, ali i sumnje da je na udaru interesnih skupina

I ode još jedan ministar zbog dojma nakon pogrešno ispunjene imovinske kartice. Mediji pišu, a premijer smjenjuje. Do kada tako!? Slučaj Kujundžić smjenom nije zaključen. Javnost ima pravo znati je li on doista, kako tvrdi, samo šlampavi poštenjak ili su propusti u ispunjavanju kartice namjerni radi prikrivanja nesklada između obiteljskih primanja i imovinskog stanja. To treba dovesti načistac, bilo zakonom o porijeklu imovine ili bez njega, bilo Porezna uprava ili neka druga institucija, kako u ovom tako i u drugim slučajevima, na čemu s pravom inzistira i sam Kujundžić. To je u općem interesu, a ne da stalno “psi laju, a karavane prolaze”.

Nije proradio instinkt

Milan Kujundžić je i sam priznao svoje administrativne pogreške i Povjerenstvo za sukob interesa ocijenit će težinu tih propusta, ali, kako su, na žalost, logistički podcijenjeni, za to će im trebati vremena. Načelno, puka pogreška u ispunjavanju kartice ne bi trebala biti razlog za smjenjivanje, kao što nije bila u brojnim slučajevima, pa je tako svjež primjer glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića. U slučaju Željka Lackovića čak ni utvrđeni sukob interesa nije bio razlog za smjenu tog člana DSV-a!? Iako, čudesno je to da, ne politički već običan instinkt nije obavio svoje. Nije li već nakon prve afere s ispunjavanjem kartica, svaki ministar triput trebao pregledati svoju. Većina novih ministara konzultirala se s Povjerenstvom za sukob interesa, kako je za N1 istaknula njegova predsjednica Nataša Novaković. Ali i dodala kako su se nudili Vladi i Saboru, ali nisu dobili odgovor. I sada se premijer čudom čudi “zabrinjavajućem fenomenu koji je u ovoj Vladi izražen, a to je da se svako toliko u medijima jako krene tresti ministre”.

