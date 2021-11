Transrodni aktivisti žestoko napali J.K. Rowling: Dobivam jezive prijetnje srmću

Poznata spisateljica J.K. Rowling obratila se LGBT aktivistima na svom Twitteru nakon što je troje članova javno objavilo njenu adresu stanovanja, izražavajući nezadovoljstvo zbog njenih kontroverznih stavova o LGBT populaciji.

Prošloga petka komičar Holly Stars, glumica Georgia Frost i drag king Richard Energy organizirali su demonstraciju ispred kuće spisateljice nedaleko od Edinburgha u Škotskoj. Rowling je brzo odgovorila putem Twittera, njihovo otkrivanje njene privatne adrese stanovanja nazivajući 'doxxingom', prenosi NBC.

- Želim reći veliko hvala svima koji su prijavili fotografiju. Vaša ljubaznost i pristojnost učinili su veliku razliku za moju obitelj i mene. Također bih se željela zahvaliti policiji za njihovu podršku i pomoć u ovom pitanju. Preklinjem one koji su retweetali sliku s još vidljivom adresom, čak i ako su to učinili u znak osude postupaka tih ljudi, da je izbrišu, obratila se Rowling svojim pratiteljima.

- Tijekom posljednjih nekoliko godina, zgroženo sam promatrala žene poput Allison Bailey, Raquel Sanchez, Marion Miller, Rosie Duffield, Joanna Cherry, Julie Bindel, Rosa Freedman, Kathleen Stock i mnoge, mnoge druge, uključujući žene koje nemaju javni profil, ali koje su me kontaktirale kako bih ispričale svoja iskustva i koje su bile su podvrgnuti kampanjama zastrašivanja koje kreću od proganjanja na društvenim mrežama, pa sve do izravnih prijetnji nasiljem, uključujući silovanje, nastavila je.

Kako je kazala, nijedna od tih žena nije zaštićena kao ona, a one i njihove obitelji dovedene su u stanje straha i tjeskobe samo zato što odbijaju nekritički prihvatiti da ''društveno-politički koncept rodnog identiteta treba zamijeniti onim spolnim''.

- Pretpostavila sam da će ovaj trojac misliti da će me ovo njihovo ponašanje zastrašiti da ne govorim o pravama žena na temelju spola.Trebali su razmišljati o činjenici da sam sada dobila toliko prijetnji smrću da bih mogala oblijepiti kuću s njima, a nisam prestala govoriti. Možda je – po mom mišljenju – najbolji način da dokažete da vaš pokret nije prijetnja ženama, da nas prestanete uhoditi, uznemiravati i prijetiti nam, napisala je.

I’ve now received so many death threats I could paper the house with them, and I haven’t stopped speaking out. Perhaps – and I’m just throwing this out there – the best way to prove your movement isn’t a threat to women, is to stop stalking, harassing and threatening us. 8/X