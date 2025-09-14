Naši Portali
KOBNA NESREĆA

Tragedija u Zagrebu: 40-godišnji muškarac pio na balkonu, pao u dvorište i poginuo

Autor
Večernji.hr
14.09.2025.
u 09:52

Na mjestu događaja obavljen je očevid, a tijelo preminulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu

U zagrebačkoj Dubravi u noći sa 12. na 13. rujna, u Višnjevačkoj ulici, dogodila se nesreća u kojoj je život izgubio 40-godišnjak. Prema priopćenju Policijske uprave zagrebačke, muškarac je na neograđenom balkonu konzumirao alkoholna pića, a najvjerojatnije je u jednom trenutku pao s visine od oko 280 centimetara na betonsku podlogu dvorišta.

Na mjestu događaja obavljen je očevid, a tijelo preminulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će se utvrditi točan uzrok smrti. Policija nastavlja istraživanje okolnosti ove tragedije.

Avatar Castro
Castro
10:37 14.09.2025.

…sa visine od 280 centimetara…

GO
goodbadugly
11:11 14.09.2025.

Taj si je spil svoju dozu.

GO
goodbadugly
11:10 14.09.2025.

Taj je popil svoju dozu.

