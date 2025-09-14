Tragedija u Zagrebu: 40-godišnji muškarac pio na balkonu, pao u dvorište i poginuo

U zagrebačkoj Dubravi u noći sa 12. na 13. rujna, u Višnjevačkoj ulici, dogodila se nesreća u kojoj je život izgubio 40-godišnjak. Prema priopćenju Policijske uprave zagrebačke, muškarac je na neograđenom balkonu konzumirao alkoholna pića, a najvjerojatnije je u jednom trenutku pao s visine od oko 280 centimetara na betonsku podlogu dvorišta.

Na mjestu događaja obavljen je očevid, a tijelo preminulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će se utvrditi točan uzrok smrti. Policija nastavlja istraživanje okolnosti ove tragedije.