Manje od godine dana do obvezne primjene novog sustava razmjene podataka u prijevozu tereta

Hrvatska je postala tehnički spremna za primjenu EU uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta (eFTI) u Hrvatskoj, koja predstavlja iskorak u digitalnoj transformaciji prijevoza. Implementacija uredbe u Hrvatskoj provodi se kroz Nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu (NSCP), koji je javno predstavljen prošloga tjedna u Zagrebu. Od srpnja 2027. prijevoznici će moći birati hoće li koristiti papirnatu ili elektroničku dokumentaciju. Evo pet ključnih stvari koje trebate znati o ovom sustavu.

Što je NSCP i zašto je nastao?

NSCP je nacionalna infrastruktura koja omogućuje sigurnu razmjenu podataka između prijevoznika, logističkih operatora i nadležnih tijela. Sustav je uspostavljen u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), a nositelj projekta je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH, dok je za razvoj i implementaciju zadužena Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD).

Kako NSCP funkcionira u praksi?

NSCP djeluje kao digitalni posrednik između prijevoznika i državnih tijela te kao nacionalni čvor unutar šireg europskog eFTI ekosustava. Prijevoznici putem certificiranih komercijalnih platformi unose podatke o pošiljci, a sustav generira jedinstvenu digitalnu poveznicu ili QR kod.

Prilikom kontrole, inspektor skenira QR kod, a eFTI portal automatski dohvaća podatke – bilo iz hrvatskog nacionalnog sustava ili iz sustava druge države članice EU. Time se omogućuje brz i siguran uvid u dokumentaciju bez potrebe za fizičkim papirima.

Jure Sertić, Darija Kučinić, Jasna Divić, Adela Jelinek Bišćan, Žarko Tušek i Mateo Crnković Foto: AKD

Tko sve sudjeluje u eFTI ekosustavu?

EFTI ekosustav čine Certificirane komercijalne platforme koje će biti dostupne na tržištu, Nacionalni eFTI portali svih država članica EU, Nadležna tijela (carina, prometna inspekcija, policija itd.) te prijevoznici i logistički operatori kao korisnici sustava.

Hrvatska je kroz NSCP uspostavila vlastiti eFTI portal, čime je ispunila obvezu prema Europskoj komisiji i omogućila interoperabilnost s drugim državama.

Koje su obveze za prijevoznike?

Prema trenutačno važećoj EU regulativi, za prijevoznike nema nove obveze – mijenja se tehnologija, a ne sadržaj dokumentacije. Od srpnja 2027. prijevoznici će moći birati žele li koristiti papirnatu ili elektroničku verziju dokumenata.

Za one koji odaberu elektroničku opciju, proces uključuje sljedeće korake: unos podataka o pošiljki u certificiranu eFTI platformu, generiranje jedinstvene poveznice ili QR koda, dijeljenje podataka s nadležnim tijelima putem skeniranja. Oni koji zadrže papirnatu dokumentaciju nastavljaju raditi kao i dosad.

Koje su dugoročne prednosti NSCP-a?

Hrvatska projektom NSCP omogućuje primjenu regulative kojoj je cilj poticanje digitalizacije prijevoza tereta i njegove logistike, kako bi se smanjili administrativni troškovi, poboljšale provedbene sposobnosti nadležnih tijela te osigurala konkurentnost na europskom tržištu.

Projekt NSCP nastavak je uspješne suradnje na projektima od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i AKD-a. Ovaj projekt se oslanja na ekspertizu stečenu kroz sustave TACHOnet, SOTAH i AKD Affinis. AKD je potvrdio kako je, kao dio državne infrastrukture, partner u realizaciji složenih, sigurnosno osjetljivih i infrastrukturno važnih državnih projekata. Kao i u proteklim slučajevima, pruža sigurna i interoperabilna digitalna rješenja koja ispunjavaju zahtjeve koje pred Hrvatsku stavlja EU.