Tragedija nadomak Zagreba: Autom se zabio u radni stroj i na mjestu preminuo

Sinoć se oko 1:15 sati u Pisarovini, u Ulici Vladimira Nazora, dogodila se teška prometna nesreća. Osobni automobil udario je u radni stroj, a jedna osoba je smrtno stradala.

Policija je potvrdila da je u tijeku očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće.