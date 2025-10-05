Naši Portali
U PISAROVINI

Tragedija nadomak Zagreba: Autom se zabio u radni stroj i na mjestu preminuo

05.10.2025.
u 08:16

Policija je potvrdila da je u tijeku očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće

Sinoć se oko 1:15 sati u Pisarovini, u Ulici Vladimira Nazora, dogodila se teška prometna nesreća. Osobni automobil udario je u radni stroj, a jedna osoba je smrtno stradala.

Policija je potvrdila da je u tijeku očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće.

pisarovina policija prometna nesreća

