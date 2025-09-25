Naši Portali
SUDAR DVA AUTA

Tragedija na sjeveru zemlje: Jedna osoba poginula u prometnoj nesreći na jednoj od najopasnijih točki županije

Najnovija vijest
Autor
Ivica Beti
25.09.2025.
u 16:31

Nesreća se dogodila na jednoj od najopasnijih prometnih točki u toj županiji

Danas oko 14.13 sati na cesti Orehovica - Mala Subotica u Međimurskoj županiji sudarila su se dva osobna automobila. Jedno vozilo se od siline udara zarotiralo i udarilo u autobus. U nesreći je jedna osoba smrtno stradala, doznaje se u policiji. Nesreća se dogodila na jednoj od najopasnijih prometnih točki u toj županiji.
ŠT
ŠtoReći
17:22 25.09.2025.

Ostavite mobitele bit će manje opasnih točki.

LA
lancer
17:50 25.09.2025.

Automatski semafor bi sve riješio

NK
Najam krova
17:35 25.09.2025.

Ovo križanje osim redovnih znakova ima dodatnu tablu, vidljivu, s natpisom : Posebno opasno

