Tragedija na sjeveru zemlje: Jedna osoba poginula u prometnoj nesreći na jednoj od najopasnijih točki županije

Danas oko 14.13 sati na cesti Orehovica - Mala Subotica u Međimurskoj županiji sudarila su se dva osobna automobila. Jedno vozilo se od siline udara zarotiralo i udarilo u autobus. U nesreći je jedna osoba smrtno stradala, doznaje se u policiji. Nesreća se dogodila na jednoj od najopasnijih prometnih točki u toj županiji.
