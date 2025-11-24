Tragedija kod Vinkovaca: Jedna osoba poginula u naletu vlaka

Naši Portali
24.11.2025.
u 22:09

Očevid je u tijeku, a promet vlakova na relaciji Vinkovci-Slavonski Brod je od 20.05 sati obustavljen na oba kolosjeka, navodi se u priopćenju.

PU vukovarsko- srijemska izvijestila je o smrti nakon naleta vlaka na osobu. -Večeras, oko 20 sati, na željezničko-cestovnom prijelazu u Ivankovu, došlo je do naleta vlaka na osobu, koja je pritom smrtno stradala. Policija na mjestu događaja provodi očevid, a promet vlakova na relaciji Vinkovci-Slavonski Bord je od 20,05 sati obustavljen na oba kolosjeka - navode iz PU.

Policija je izvijestila i kako je u 16,41 sati zaprimljena dojava o naletu osobnog automobila na biciklistu u Oroliku.

- Biciklist je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u OŽB Vinkovci, a potom zbog težine ozljeda u KBC Osijek. Očevid prometne nesreće je u tijeku - navode iz PU.

