Tragedija kod Vinkovaca: Jedna osoba poginula u naletu vlaka

PU vukovarsko- srijemska izvijestila je o smrti nakon naleta vlaka na osobu. -Večeras, oko 20 sati, na željezničko-cestovnom prijelazu u Ivankovu, došlo je do naleta vlaka na osobu, koja je pritom smrtno stradala. Policija na mjestu događaja provodi očevid, a promet vlakova na relaciji Vinkovci-Slavonski Bord je od 20,05 sati obustavljen na oba kolosjeka - navode iz PU.

Policija je izvijestila i kako je u 16,41 sati zaprimljena dojava o naletu osobnog automobila na biciklistu u Oroliku.

- Biciklist je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u OŽB Vinkovci, a potom zbog težine ozljeda u KBC Osijek. Očevid prometne nesreće je u tijeku - navode iz PU.