Tragedija kod Paga: Pronađeno tijelo mladića s prevrnute brodice

Noćas, oko tri sata iza ponoći, policija je pokrenula akciju spašavanja ribara nakon prevrtanja brodice kod Paškog mosta. Prema prvim informacijama policije, tri ribara spašena su iz mora, a za četvrtim je trajala opsežna potraga.

Novije informacije potvrđuju da je, nažalost, na mjestu nesreće u blizini Paškog mosta pronađeno tijelo četvrte osobe, a navodno je riječ o 29-godišnjem muškarcu. Iz policije još uvijek nije utvrđen identitet preminulog, a kako Večernji neslužbeno doznaje, posadu od četiri osobe činila su dva brata iz jedne obitelji i dva brata iz druge obitelji.

Iz policije javljaju da su trojica preživjelih koji su doplivali do obale nakon hospitalizacije otpušteni iz bolnice. Kako je došlo do tragedije na Pagu, policija će službeno izvjestiti nakon dovršetka očevida. Navodi se tek da nije bilo nevrijeme i da je more bilo mirno.

- Policija je zaprimila poziv u pomoć u 3:15 i to da je došlo do nesreće na moru na potezu između Rtine i paškog mosta.

Tragamo s lučkom kapetanijom za nestalom osobom na tom području - kazali su nam jutros iz policije.

Policija, lučka kapetanija, GSS i mještani, podsjetimo, već danima sudjeluju i u potrazi za ribarom koji je početkom tjedna nestao na moru ispred Vrsi baciti mreže.

