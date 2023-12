Toshiba se povlači s japanske burze

Nakon 74 godine dionicama Toshibe neće se više moći trgovati na tokijskoj burzi jer će se one delistati nakon što je dovršena akvizicija od više od polovice dioničara na čelu s Japan Industrial Partners Inc., privatnom investicijskoj tvrtkom, vrijedna 14 milijardi dolara. Epilog je to desetljeća nemira u jednoj od najuglednijih japanskih kompanija za vrijeme čega joj se taj ugled u dobroj mjeri raspao te je doveo u situaciju neizvjesne budućnosti.

Vodeći investitor u posrnulu tehnološku kompaniju Japan Industrial Partners obuhvaća i financijske tvrtke Orix, opskrbljivača električnom energijom Chubu Electric Power te proizvođača čipova Rohm. Osim što je na taj način dovršena duga bitka sa stranim aktivističkim ulagačima, to znači i da se konačno ponovno može pokrenuti poslovanje i proizvodnja u Toshibi kao što se može u nekoj mjeri potvrditi i namjera da se od Toshibe napravi kompanija koja će se prije svega baviti visokoprofitabilnim digitalnim uslugama. Tako je barem rekao direktor tvrtke Taro Shimada koji će i nakon preuzimanja i delistanja ostati na čelu kompanije.

Situacija u Toshibi počela se razvijati zbog nečega svojstvenijem zapadnom kapitalizmu, a ne toliko japanskom. Naime, 2015. pojavila se vijest kako je utvrđeno da je vodstvo kompanije kroz sedam godina precjenjivala profit tvrtke za 1,59 milijardi dolara prije oporezivanja. Nepravilnosti u računanju bilance tvrtke protezale su se praktično kroz sve divizije kompanije. Zatim se dogodila i prilično katastrofalna poslovna procjena. Pa je onda još tu i poslovni potez koji će se poslije pokazati gotovo fatalnim, a to je kupnja Westinghouse Electric Company, praktično svega što je ostalo s imenom nekada slavne tvrtke koju je začeo George Westingouse, čovjek najzaslužniji i za uspjehe Nikole Tesle.

Uzgred, Westinghouseovi reaktori pogone i Nuklearnu elektranu Krško. Ta je tvrtka bila specijalizirana za gradnju nuklearnih elektrana, no na kojoj je Toshiba i izgubila a kasnije, ispostavilo se, također precjenjivala vrijednost investicije te njezino poslovanje. Na kraju je sve završilo prodajem bankrotirane tvrtke, no problemi za staru japansku kompaniju ovdje nisu prestali. U ovoj priči defiliraju neki od najvećih svjetskih financijskih igrača poput CVC Capital Partnersa također poznatih i kod nas. Scenarij koji sada gledamo trebao se dogoditi prije dvije godine upravo u režiji tog fonda, no izbjegnut je. Sada više nije bilo drugog rješenja.

– Toshibine poteškoće u konačnici su uzrokovane kombinacijom loših strateških odluka i loše sreće – rekao je Damian Thong, voditelj japanskog istraživanja u Macquarie Capital Securities za Reuters. Ali sigurno neće ni sada biti sve jednostavno, Toshiba zapošljava 106.000 ljudi, a vodi i neke operacije koje japanska vlada drži ključnima za nacionalnu sigurnost.

