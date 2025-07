Topničko oružje velike vatrene moći: Na mimohodu 2015. bile su posuđene haubice, a sada ćemo vidjeti naše

Povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije “Oluja”, glavni grad Hrvatske postat će središte ponosa i zajedništva, najavilo je Ministarstvo obrane (MORH). Svečani vojni mimohod održat će se 31. srpnja, u Ulici grada Vukovara od Avenije Marina Držića do Savske ulice s početkom u 17 sati. U više od 20 postroja, ističe MORH, sudjelovat će oko 3400 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Hrvatske gorske službe spašavanja, Pravosudne policije, Hrvatske vatrogasne zajednice, hrvatski branitelji, povijesne postrojbe te pripadnici savezničkih oružanih snaga.

Uz pješačke postroje, u svečanom vojnom mimohodu sudjelovat će motorizirani i mehanizirani postroji s više od 500 borbenih i neborbenih vozila, a na nebu iznad Zagreba održat će se spektakularan letački program u kojem će sudjelovati više od 40 letjelica Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Ministarstva unutarnjih poslova, od helikoptera i aviona do najsuvremenijih višenamjenskih borbenih aviona Rafale, ističe se.

Na mimohodu će biti prikazano novo naoružanje i suvremena vojna sredstva kao što su besposadna letjelica Bayraktar, tenk Leopard i mali borbeni dronovi. Bit će tu i njemačke Pantzerhaubitze koje je Hrvatska nabavila 2015. godine. Kako je Večernji list već pisao, dvije takve haubice od Njemačke su bile posuđene i za potrebe vojnog mimohoda 2015. godine, budući da je Hrvatska tada već dogovorila kupnju 14 komada. Posuđene haubice nakon mimohoda su vraćene Njemačkoj, da bi nedugo zatim u Hrvatsku došle sve plaćene haubice. Isto kao i tenkovi Leopardi, haubice će na gusjenicama dobiti gumene dodatke kako bi se zaštitila cesta s obzirom na to da teže gotovo 60 tona.

Uoči mimohoda 2015. godine, brigadir Tomislav Pavičić predstavio je PzH 2000 te kazao: “Njihovim ulaskom u operativnu uporabu može se slobodno reći da ćemo biti na razini najbolje opremljenih topničkih postrojbi u NATO savezu, a time i u cijelom svijetu. Haubica PzH 2000 je u ovom trenutku najnaprednije topničko oružje koje se koristi. Domet haubice ovisi o streljivu, a s klasičnim streljivom bez plinskog generatora i raketnog pogona on iznosi 30 kilometara. S plinskim generatorom i raketnim pogonom do 40 kilometara, a u međuvremenu razvijeni su i projektili koji imaju karakteristike raketnog projektila i s njima se ostvaruju dometi do 80 kilometara.”

FOTO Hrvatska vojska priprema se za mimohod: Pogledajte ove spektakularne prizore

Haubica PzH 2000 samohodno je topničko oružje velike vatrene moći. Top haubice ima kalibar od 155 mm i duljinu cijevi od 52 kalibra te veliku mobilnost sustava i mogućnost ostvarivanja simultanog udara s pet projektila u manje od dvije sekunde, naveo je MORH.

Prve dvije samohodne haubice PzH 2000 dopremljene su u Hrvatsku 7. travnja 2017. Jedna operativna haubica tada je smještena na Vojnom poligonu "E. Kvaternik“ Slunj, dok je druga za obuku korištena na vojnom poligonu Cerovec. U srpnju prošle godine, MORH je naveo i kako je završena obuka za održavanje sustava kupole s naoružanjem Panzer haubica.

"Četiri polaznika savladalo je zadaće iz Programa obuke te su osposobljeni za uspješno izvođenje radnji i postupaka u dijagnosticiranju, preventivnom i korektivnom održavanju tijekom periodičnog održavanja sustava kupole s naoružanjem Panzer haubica PzH 2000", izvijestio je prošle godine.