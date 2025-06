Vakula otkrio: Ovo se nikad u lipnju nije dogodilo. Evo kakvo nas vrijeme čeka u idućim danima

Sutra nas čeka pravo ljetno vrijeme- uglavnom sunčano, s laganim istočnjakom, koji će u Slavoniji malo pojačati. Na moru ujutro još može zapuhati jača bura ispod Velebita, ali popodne se okreće na ugodniji sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutra će biti svježa – u unutrašnjosti između 9 i 13°C, a na obali toplije, a danju se možemo spremiti na pravu toplinu- temperature će se penjati do 30°C, a u Dalmaciji se može dogoditi da termometri pokažu i koju crticu više, javljaju iz DHMZ-a.

“U utorak će Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčano, često i vedro uz slab do umjeren istočni vjetar. Jutro svježije nego proteklih dana, a najviša dnevna temperatura oko 27 °C. U središnjoj Hrvatskoj oko 26 °C, također nakon svježeg jutra s najnižom temperaturom zraka između 10 i 12 °C. Pritom će prevladavati vedro sa slabim vjetrom.

Umjerene i jake bure, lokalno s olujnim udarima do jutra će biti još uglavnom podno Velebita, zatim većinom umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Bit će sunčano, na moru i vedro. Jutro najsvježije u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, između 9 i 11 °C, a najviša dnevna temperatura od 23 °C u gorju do 30 °C na otocima sjevernog Jadrana.

Vedrina će obilježiti utorak i na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, uz najvišu temperaturu zraka između 29 i 31 °C. Vjetar slab do umjeren - ujutro uz obalu bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni. More malo do umjereno valovito, temperature između 22 i 24 °C. Podjednaka temperatura mora i na jugu Jadrana, gdje će najviša temperatura zraka biti oko 30 °C. Bit će sunčano, ujutro uz buru, danju sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

U danima koji slijede očekuje nas obilje sunca i sve toplije vrijeme. Na kopnu će vjetar biti jedva primjetan, dok će na moru povremeno puhati lagana do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar donijet će malo svježine.

“Sljedećih dana sunčano te postupno toplije, i ujutro i danju. Ipak, u unutrašnjosti će uz uglavnom slab vjetar jutra još biti razmjerno svježa, a danju većinom vrlo toplo, tek u petak češće i vruće. Na Jadranu najviše vrijednosti poslijepodnevne temperature zraka uglavnom 30 °C i više, uz sunčano vrijeme, većinom i vedro, te uz slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro uz obalu i buru.", kaže Plačko-Vršnak.

Toplinski val koji je početkom lipnja zahvatio veći dio unutrašnjosti ipak polako popušta, a temperature se vraćaju bliže uobičajenima za ovo doba godine, piše Zoran Vakula. Ipak, iza nas su dani koji su srušili rekorde – u zagrebačkom Maksimiru, primjerice, lipanj nikada nije započeo s čak osam uzastopnih vrućih dana, a prosječna najviša temperatura od 1. do 8. lipnja bila je neuobičajeno visoka. Još upečatljiviji je bio 9. lipnja u Dubrovniku – živa u termometru popela se na 34,7 °C, što je dosad nezabilježeno tako rano u godini. Do sada je najraniji ovako ekstreman dan bio 13. lipnja 2003., s 35,7 °C. Ovakvi sve učestaliji rani temperaturni rekordi pokazuju jasne znakove klimatskih promjena koje mijenjaju uobičajene obrasce vremena.