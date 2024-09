Tonči Tadić: Bojim se da nismo daleko od toga da Ukrajina i Rusija napadaju nuklearke

Nuklearni reaktori koji se nalaze u Ukrajini i Rusiji su zaustavljeni zbog rata, zbog čega mnogi strahuju da bi moglo doći do nuklearne kalvarije. Koliko je to opravdano, analizirao fizičar Tonči Tadić koji je gostovao u emisiji Večernji TV-a koju je vodila novinarka Lana Kovačević.

"Pa da. To se primjećuje iz dopisa Međunarodne agencije za atomsku energiju koja poziva obje strane da budu poprilično suzdržane u svojim vojnim aktivnostima prema nuklearkama s jedne i druge strane bojišta. Što se zapravo dogodilo? Priču o Zaporižju znamo. Zaporižje i dalje treba hladiti. Ti reaktori su u modu hlađenja i svi koji znaju išta o nuklearnoj energetici su se jako iznenadili kad su vidjeli da je došlo do požara u jednom od rashladnih tornjeva. Naravno, Rusija je odmah optužila Ukrajinu da je uputila dron na tu nuklearku što je u potpunosti besmisleno. Zašto bi nuklearka s ukrajinske strane bila oštećena i kontaminirala njih?", zapitao se Tadić i nadometnuo kako je Ukrajina tvrdila da su Rusi palili gume pored nuklearke. Ustvrdio je kako je inspekcija pokazala kako nije bilo nikakvog ukrajinskog drona.

Tadić ističe kako je veći problem nuklearka Kursk. "Kao što znate, Ukrajinci napreduju prema Kursku. Oni su 10 kilometara udaljeni od drugog dalekovoda koji povezuje Kursk s ostatkom svijeta". Ugledni znanstvenik objašnjava kako svaka nuklearka mora imati dva ili tri dalekovoda, a Kursk, koji je jedna od najvećih ruskih nuklearki, ima tri dalekovoda. Od čega je jedan presječen, drugi će biti zbog ratnih zbivanja, dok je treći koji ide prema Moskvi siguran.

"Ja sam pozvao rusku stranu prije dva tjedna u Večernjem listu da ugase te reaktore jer su dva od četiri černobilskog tipa koji nisu stabilni kad je sve najnormalnije, a kamoli ako naglo nestane struje. Izgleda da su Rusi došli pameti tako da su ih pogasili. Vjerujem da će uskoro doći i do gašenja preostala dva reaktora jer svako oštećenja dalekovoda postavlja pitanje može li se ona normalno ohladiti. Upravo to se dogodilo s ukrajinske strane. Ovaj masovni ruski napad dronovima na Ukrajinu je bio dobrim dijelom ciljan na energetsku infrastrukturu", kazao je. Ukrajina je srušila 90 posto dronova koje je poslala Rusija, no zbog onih koji su prošli njihovu protuzračnu obranu ugasili su tri reaktora u nuklearki Rivne. Tadić smatra kako će Rusija nastaviti napadati energetsku mrežu Ukrajine što će dovesti do nestabilnosti u radu nuklearki.

"Mislim da je nakon tih događaja Ukrajina prelomila i da su nakon toga odlučili masivnije napadati ruski energetski sustav. Ono što je važno Ukrajina je po prvi puta napala dvije termoelektrane u okolici Moskve. Ne vjerujem da će Ukrajina napadati nuklearke. Ne vjerujem da će Rusija to raditi. Ali bojim se i da nismo daleko od toga".

Od prvog dana rata u Ukrajini, ruski predsjednik Vladimir Putin upozoravao je na moguće opasnosti u slučaju prelaska crvene crte. No, Tadić tvrdi kako su brojne crvene crte prijeđene. Podsjetio je na to da se Putin prijetio u slučaju ako se pošalje vojna pomoć Ukrajini te da se ništa nije dogodilo nakon što je poslana. Kazao je kako je bila i prijetnja ako Ukrajina stupi na rusko tlo te je napomenuo kako se to upravo sad događa.

"Čitava Putinova retorika u posljednje dvije godine je zapravo primjena KGB-ove kuharice o psihološkom ratovanju protiv javnosti na Zapadu", ističe. Prema nuklearnoj doktrini koju je Vladimir Putin postavio 2020. godine Rusija može atomsko oružje upotrijebiti ako je na isti način napadnuta ili ako je kroz napad konvencionalnim oružje ugrožen opstanak države. "Putin je najavio promjenu te ruske vojne doktrine prije dva mjeseca i to nakon što su završile vojne vježbe s Bjelorusijom. Ta doktrina govori da će oni napasti nuklearnim oružjem ako netko napadne Rusije, pa mislim upravo traje napad na Rusiju. Ništa neće biti od toga. To je serija Putinovih blefova s kojima pokušava izbjeći neizbježno, a to je kako da objasni svojem stanovništvu kako specijalna vojna operacija koja je trebala trajati tri dana upravo ulazi u 920 dan."

Pobjeda AFD-a u Njemačkoj

Na regionalnim izborima koji su se održali ovog vikenda, Alternativa za Njemačku (AfD) postala je prva ekstremno desna stranka koja je pobijedila izborima u Tiringiju u Njemačkoj od Drugog svjetskog rata. "Mene to ne čudi. Istočna Njemačka koliko god da je integrirana i dalje je to dio Njemačke gdje je utjecaj Rusije ostao. Putinova karijera je bila u Njemačkoj i da razumije kako Njemačka funkcionira. Nemojmo zaboraviti da je golema količina ruskog novca ušla u njemački politički prostor".

Smatra kako se nikad neće znati koliko je ruskog novca otišlo proruskim strankama u Njemačkoj i da rezultat AFD-a nikoga ne bi trebao začuditi, ali prema njemu trebao bi zabrinuti njemačku središnju vlast.

