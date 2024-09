Shizofreno stanje na bojištu: Ni Rusija ni Ukrajina ne povlače jedinice, pokrenut i masovni napad na Moskvu

Ukrajinski vrhovni zapovjednik Oleksandr Sirski rekao je u nedjelju da je situacija "teška" zbog ruskog glavnog napada koji je usmjeren na istočnu Ukrajinu, ali da se sve potrebne odluke donose. Sirski nije dao točnu lokaciju glavne ruske ofenzive, ali ranije su i on i predsjednik Volodimir Zelenskij rekli da ruske snage ciljaju strateški važan grad Pokrovsk.

"Situacija je teška zbog neprijateljskog glavnog napada. Ali sve potrebne odluke na svim razinama donose se bez odgode", objavio je Sirski na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Sirski je prošlog tjedna rekao da je proveo nekoliko dana na istočnoj bojišnici blizu Pokrovska i opisao je borbe kao "iznimno teške".

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 - Ukrainian drones successfully struck the Konakovo Power Station, a natural gas facility located just outside Moscow, this evening.



The power station is now engulfed in heavy flames. pic.twitter.com/hv2d9lG7hk