Tomaševićev trijumf iz prvog kruga bit će teško ugroziti u drugoj rundi

Otpuhao je konkurenciju kao vuk slamnatu kuću najmlađeg praščića. Da je u bajci, vjerojatno se jučer činilo Tomislavu Tomaševiću, favoritu zagrebačkih izbora, kojem ovakvu nadmoć nad protukandidatom za drugi krug nije davala nijedna predizborna anketa. Štoviše, nikad nitko na zagrebačkim izborima nije u pripetavanje ušao s gotovo četverostrukom prednošću, kakvu će čelnik Možemo! za dva tjedna imati nad predsjednikom Domovinskog pokreta Miroslavom Škorom.

Prije četiri godine tek 3,94%

Kroz ušicu se igle u drugi krug provukao čovjek koji je već pokušao postati predsjednik i premijer, jer dobar dio večeri ispred njega bila je Jelena Pavičić Vukičević, dok je razlika između dvoje kandidata cijelo vrijeme bila manja od jedan posto. Opet su karte tu išle na ruku Tomaševiću, jer Škoro će mu definitivno biti lakši protivnik uzmemo li u obzir da HDZ-ovci za njega u drugom krugu glasovati neće, dok je Jelena Pavičić Vukičević, uz svoje, skupiti mogla i glasove upravo Davora Filipovića, ali i samog Škore te Vesne Škare Ožbolt i Zvonimira Troskota.

Bit ćemo fer pa reći i da bi joj, čak i da je to uspjela, i dalje bilo na knap za pobjedu, pogotovo uzmemo li u obzir da bi Tomaševiću, uz njegove, u drugom krugu mogli stići i glasovi Joška Klisovića, SDP-ovca koji je bio tek peti odabir birača koji su socijaldemokrate Peđe Grbina u Zagrebu gotovo potpuno maknuli s političke scene. Najgori je to rezultat stranke u povijesti Zagreba, a pitanje je kakva sudbina sad čeka samog predsjednika Grbina, koji je, da bi kao kandidata postavio Joška Klisovića, raspustio zagrebački ogranak SDP-a i odmah na sebe preuzeo odgovornost za rezultate izbora.

Da će Klisoviću, međutim, potporu dati manje od deset posto stanovnika glavnoga grada, iznenadilo je i same SDP-ovce. Stranka je to koja korijenje vuče upravo iz Zagreba, u kojem je primat ljevice i lijevog centra već na lanjskim parlamentarnim izborima preuzeo upravo Možemo!

Dakako, valjda se prisjetiti da je Tomislav Tomašević svoju ozbiljniju političku karijeru započeo 2017. godine, kada je kao kandidat za gradonačelnika osvojio 3,94 posto glasova. Uložio je tada u svoju kampanju tek nešto više od 15 tisuća kuna jer, bilo je posve jasno, prvotni je cilj – gradski parlament. Sa suradnicima je ondje odradio vrlo aktivan mandat, koji nije puštao ni kad je postao saborski zastupnik, a sad mu se posrećilo dvostruko jer većinu u Gradskoj skupštini, kako bi bez problema donosio odluke koje kao prvi čovjek Zagreba želi, skupit će a da ne trepne.

Sve u svemu odličan rezultat, baš kao što su jučer HDZ-ovci tvrdili da je i njihov fenomenalan, iako je Davor Filipović bio tek četvrti odabir Zagrepčana. Je li to zbog njega samoga, zbog činjenice da ga se cijelo vrijeme nazivalo alibi-kandidatom, jer prvi izbor njegove stranke bio je Damir Vanđelić, ili je to odnos stanovnika glavnog grada prema stranci kao takvoj, to će analizirati premijer Andrej Plenković. Mi ne možemo ne istaknuti da je Filipović bio bolji od Drage Prgometa, HDZ-ove uzdanice prije četiri godine, koji je pridobio tek 5,6 posto birača.

Tada je, međutim, Prgomet ostvario puno lošiji rezultat od liste za Skupštinu, što ove godine nije slučaj jer otprilike je isti broj ljudi podršku dao Filipoviću i listi HDZ-a. Standardni birači, reklo bi se. A reklo se jučer u HDZ-u i da razočaranja nema jer metropola je standard, ona uvijek diše ljevije. Uzmemo li, međutim, u obzir da je drugi odabir Zagrepčana bio upravo Miroslav Škoro, teza je to koja se u potpunosti mora uzimati s rezervom. Ogranak svoje stranke u Zagrebu osnovao je Škoro tek prije otprilike pola godine, što njegovih dvanaestak posto glasova čini popriličnim uspjehom, jer i druga je snaga oporbe u Skupštini, što bi itekako mogao iskoristiti.

A više ništa iskoristiti neće Anka Mrak Taritaš, žena koja je 2017. godine bila glavna konkurentica pokojnom Milanu Bandiću. Ni jedan posto birača nije poželio da ona postane gradonačelnica što, s obzirom na to da se u kampanju uključila kasno, a konkurencija na ljevici bila je nedodirljiva, nije ni toliko iznenađenje. Jest, međutim, to što njena stranka, koja je u Skupštini dosad imala klub, odnosno tri zastupnika, u donošenju gradskih odluka više ni na koji način neće sudjelovati.

Kako su prošli ostali?



Nije dobro prošla ni Vesna Škare Ožbolt, nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu, kojoj su ankete šest dana prije izbora predviđale nadmoć nad Jelenom Pavičić Vukičević. Trebalo joj je stići nešto više od osam posto glasova, a stiglo je tek pet posto.

Ni Mostov Zvonimir Troskot nije ostvario zapažen rezultat, glas mu je dalo četiri posto Zagrepčana, dvostruko manje imao je Fokusov Davor Nađi, a još dvostruko manje nezavisni Željko Tokić. Za potonju trojku to nije ni čudno jer upravo su oni bili ti koji su se tijekom kampanje najmanje spominjali u medijima, a na sučeljavanja ih se nije ni zvalo.

S druge strane, Most je kao stranka u Zagrebu ipak ostvario povijesni rezultat jer prvi put dosad ušao je u Gradsku skupštinu. Pohvalili su se odmah jučer i da su ostvarili povećanje po mjesnim odborima za čak tristo posto. Kako će mjesni odbori izgledati za Stranku rada i solidarnosti, tek ostaje vidjeti, ali sama činjenica da njihova kandidatkinja Jelena Pavičić Vukičević naposljetku u drugi krug nije ušla govori da stranka ipak neće biti na razini koju je držala kad ju je vodio pokojni Milan Bandić. A od korupcijske hobotnice grad želi osloboditi Tomislav Tomašević, poručio je kasno sinoć u svom govoru, dok je Miroslav Škoro rekao da bi on taj isti grad oslobađao od ljevice.

