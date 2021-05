HDZ-u vise Zadar i Šibensko-kninska županija?

U Sjevernoj Dalmaciji favoriti gotovo u svim lokalnim jedinicama napose u gradovima Zadru i Šibeniku bili su kandidati HDZ-a, no prema prvim informacijama dogodilo se iznenađenje. Pogotovo se to odnosilo na Zadar. Branko Dukić aktualni gradonačelnik Zadra u drugom krugu će se boriti protiv nezavisnih kandidata to ili protiv Marka Vučetića ili protiv performera Enia Meštrovića alias Ričarda.

Naime, prema prvim rezultatima izbora za gradonačelnika Zadra vodio je HDZ-ov Branko Dukić s oko 38 posto, Što je za Zadar, bastion vladavine HDZ-a iznenađenje jer su dosada dobivali u prvom krugu ili su bili jako blizu natpolovične većine. Drugi favorit bio je nezavisni Marko Vučetić s podrškom koalicije predvođene SDP- om i AM, a kao pritajeni kandidat za drugi krug isticao se nezavisni Ričard, lik koji izruguje ukupno društvo i stav da je najbitnije “poist i popit”, a što je ovaj zadarski performer ekranizirao u niz video uradaka i koji je na ovim izborima dobio znatnu podršku i u izborima za gradonačelnika, ali i za gradsko vijeće. Bez njega se u zadarskom gradskom vijeću prema prvim informacijama većina neće moći ostvariti.

Do zaključenja prvog teksta imali su i Vučetić (koji postotak više) i Enio Meštrović alias Ričard vise od po 20 posto podrške i prema prvim rezultatima oš nije bilo izvjesno hoće li na Dukića Vučetić ili Meštrović.

U Šibeniku je prema prvim informacijama pobjedu ostvario dosadašnji gradonačelnik HDZ-ov Željko Burić ispred SDP-ovog Tončija Restovića. Izrazito zanimljivo je bilo očekivati i rezultate izbora za gradonačelnika Knina pogotovo nakon što se ponovno bije kandidirao sadašnji gradonačelnik Marko Jelić. Njegov favorit bio je nezavisni Marijo Ćaćić a suprotstavio mu se Nikola Blažević iz HDZ-a i Anja Šimpraga iz SDSS-a i prema prvim informacijama tu je bilo jako tijesno.

- Za mene nije iznenađenje da idemo u drugi krug Goran Pauk i ja. Vjerujem u dobar rezultat na kraju - rekao nam je Marko Jelić gradonačelnik Knina i kandidat za župana šibensko - kninskog.

Zadarska županija ostala je bastion HDZ-a koji je prema prvim rezultatima pobijedio. Aktualni župan Božidar Longin prema prvim rezultatima je uvjerljivo vodio, a HDZ je premoćno vodio i u zadarskoj županiji. Veliku većinu pobjeda HDZ je postigao u manjim mjestima.

U Šibensko-kninskoj županiji se očekivalo da će biti zanimljivije jer je aktualni župan u svom pokušaju da osvoji četvrti mandat Goran Pauk za protukandidata imao nezavisnog i još uvijek aktualnog gradonačelnika Knina Marka Jelića koji je na prošlim lokalnim izborima iznenađujuće pobijedio Josipu Rimac. Tu će i biti jako zanimljivo, jer prema pravim rezultatima Pauk nije imao preveliku prednost pred Jelićem.

