TOPLINSKI VAL

Paklene vrućine na Jadranu: Ploče na 40°C, Split srušio temperaturni rekord

Foto: PIXSELL/DHMZ
1/2
11.08.2025.
Zbog ekstremnih vrućina DHMZ je izdao crveni meteoalarm za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju sve do petka.

Hrvatsku je danas pogodio vrhunac toplinskog vala, a prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) ovakvi ekstremni uvjeti potrajat će barem do kraja tjedna. Vrućina ne popušta, a temperature ruše rekorde.

Prema mjerenjima DHMZ-a, najviša temperatura danas zabilježena je u 15 sati u Pločama – čak 40,1°C. Sat kasnije, u 16 sati, Ploče su i dalje bile na nesnosnih 39,9°C, dok su drugi vrući rekorderi bili Zadar s 39,5°C, Šibenik 38,0°C, Gruda 37,3°C, Split-Marjan 37,2°C, Knin 36,7°C, Hvar 36,0°C, Mali Lošinj 35,6°C, Malinska 35,4°C te Rab s 35,1°C.

Poseban meteorološki rekord zabilježen je u Splitu, gdje je automatska postaja na Marjanu noćas izmjerila minimalnu temperaturu od čak 31,5°C. To je najviša noćna temperatura otkad se u tom gradu provode mjerenja – od 1948. godine – čime je srušen prethodni rekord od 30,0°C iz srpnja 1988. godine. Iz DHMZ-a napominju kako podaci još moraju proći službenu kontrolu prije uvrštavanja u bazu mjerenja.

Zbog ekstremnih vrućina DHMZ je izdao crveni meteoalarm za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju sve do petka. Meteorolozi upozoravaju na vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, osobito osjetljivih skupina stanovništva.

Foto: DHMZ

Prema prognozi, i sutra nas očekuje sunčano i vruće vrijeme, na Jadranu i vrlo vruće, uz povremenu umjerenu naoblaku u Dalmaciji. Vjetar će biti slab do umjeren, na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima podno Velebita, a zatim okretanje na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniže temperature zraka bit će od 14 do 19°C, na Jadranu između 25 i 30°C, dok će dnevni maksimumi dosezati od 29 do 33°C, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 34 i 39°C.

Od srijede do petka nastavlja se vrući niz – sunčano, vruće i vrlo vruće, s mogućnošću lokalnih pljuskova u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu će temperature biti u postupnom porastu, dok će se na Jadranu zadržati na razini današnjih, uz trajnu opasnost od toplinskog vala.

