POŽAR KOD SPLITA

Dva air traktora i kanader pomažu vatrogascima gasiti požar koji je progutao preko 250 hektara

Veliki požar iznad Krila Jesenice
VL
Autor
Pejo Gašparević/Hina
11.08.2025.
u 17:32

"Prema prvim saznanjima opožareno je više od 250 hektara uglavnom borove šume, a vatreni plamen je zahvatio i nekoliko maslinika, ali se trenutačno ne može znati koliku je štetu nanio ovaj požar"

Vatrogasci uz pomoć zračnih snaga drže pod nadzorom požar koji je planuo rano jutros iznad Jesenica i Sumpetra istočno od Splita, opožareno je više od 250 hektara, a vatra je zahvatila i nekoliko maslinika, izvijestili su u ponedjeljak popodne iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split. Požar još nije lokaliziran, a za sada se ne zna ni uzrok.

"Prema prvim saznanjima opožareno je više od 250 hektara uglavnom borove šume, a vatreni plamen je zahvatio i nekoliko maslinika, ali se trenutačno ne može znati koliku je štetu nanio ovaj požar", izjavili su Hini u splitskom Vatrogasnom operativnom centru. Vatrogascima, koji s 50 vozila natapaju požarište s kopna danas cijeli dan pomažu i dva air traktora, istresajući vodu iz zraka na požarište, a povremeno se u pomaganje gasiteljima uključuje i kanader.

Vatrogasci će cijelu sljedeću noć dežurati na požarištu, rekli su u Vatrogasnom centru Split. Požar je, kako je izvijestila policija, izbio noćas u 2:54 sati iznad Jesenica i Sumpetra u naselju Staro Selo. Za sav promet jutros od 6.15 sati zatvorena je  Državna cesta D8 (Jadranska magistrala) od Mutograsa do Omiša. U poslijepodnevnim satima djelomično je otvoren promet iz smjera Splita prema Omišu. Vozači iz smjera Omiša još uvijek se preusmjeravaju preko Tugara, rekli su u splitsko-dalmatinskoj policiji.

