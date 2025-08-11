Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
ZLOČIN U OKOLICI ZAGREBA

Direktorica (37) iz pakla: Zatočila strane radnice, nije im davala plaće

PU zagrebačka/ilustracija
VL
Autor
Kristina Gaćarić/Hina
11.08.2025.
u 19:18

“Kada bi joj se obratile i negodovale, prijetila im je prijavljivanjem policiji, protjerivanjem iz Hrvatske ili otkazom. Sve je to trajalo od početka 2025. godine”

Zagrebačka policija je u koordinaciji s PNUSKOK-om podignula kaznenu prijavu i uhitila 37-godišnju direktoricu trgovačkog društva na području Zagrebačke županije, osumnjičenu za trgovanje ljudima na štetu pet stranih državljanki između 29 i 47 godina, priopćeno je u ponedjeljak iz PUZ-a. Kriminalističkom istragom u koordinaciji sa Službom organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK)  je utvrđeno da je uhićena 37-godišnjakinja, kao direktorica, žrtve obmanjivala lažnim obećanjima o vrsti i uvjetima rada prije zapošljavanja te je stvorila odnos ovisnosti tako što im nije isplaćivala plaće i oduzela im je putne isprave.

Također je žrtvama kaznenog djela obećavala kako će im ishoditi dozvole boravka i rada za državljane trećih zemalja i regulirati njihov status stranca u Hrvatskoj, priopćila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ). "Sumnja se da ih je zaključavala i zabranila bilo kakav kontakt s drugim osobama na mjestima gdje su radile ili u smještaju u kojem su boravile, gdje su uvijek bile pod nadzorom. Kada bi joj se obratile i negodovale, prijetila im je prijavljivanjem policiji, protjerivanjem iz Hrvatske ili otkazom. Sve je to trajalo od početka 2025. godine", dodaje PUZ.

 
U petak, 8. kolovoza 2025. policijski su službenici u objektu na području zagrebačke županije u domu za starije i nemoćne osobe, obavili nadzor gdje su zatečene tri državljanke trećih zemalja zaključane u objektu. Odmah su izdvojene i stavljene pod zaštitu, a u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, troje zatečenih korisnika smještaja, osobe starije životne dobi, odlukom dežurnog socijalnog radnika premješteno je u druge smještaje. Ostale dvije žrtve kaznenog djela istovjetnog kaznenog djela pronađene su na drugoj lokaciji te su također odmah stavljene pod zaštitu. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena 37-godišnjakinja je predana pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće podnijeto Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.
Ključne riječi
zloupotreba uhićenje trgovina ljudima

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar BravarBroz
BravarBroz
20:03 11.08.2025.

Požega!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još