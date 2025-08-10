Ulovili smo Roberta Fica kako pliva ispred tajne vile u Ražnju. 'Nemojte me gnjaviti, nisam vlasnik nekretnine!'

- Nemojte me gnjaviti! - iz mora nam je odbrusio kontroverzni slovački premijer Robert Fico, kojeg smo zatekli kako pliva u uvali u blizini vile u Ražnju kraj Rogoznice, gdje ljetuje već nekoliko godina, a tu se oporavljao i nakon atentata koji je doživio 2024. godine. O tome je Večernji list opširno izvještavao još u ožujku, kada su nam dobro upućeni lokalni izvori javili da Fico u malom, slikovitom dalmatinskom mjestu gradi luksuznu vilu. On do danas negira da je vlasnik nekretnine iza koje, kako smo otkrili, stoje vrlo zamršeni vlasnički odnosi.

U zemljišnim knjigama su kao suvlasnici vile i velike okućnice upisani Matej Gocnik, nećak slovačke šefice katastra Lucije Gocnikove i Željan Bego, lokalni građevinar i vlasnika luksuznih apartmana u Rogoznici, koji je prvo bio opunomoćenik bivšeg vlasnika Matúša Moravčíka, sina bivšeg slovačkog reprezentativca Lubomira Moravčíka. Zanimljivo, Bego je upisan kao suvlasnik baš u danima kada je buknula afera o tajnoj vili za odmor premijera Fica.

Prikrivanje stvarnog vlasništva?

Moravčík je zemljište kupio od Gocnika, a njegov otac je iznio u javnosti više različitih objašnjenja: prvo je kazao da njegov sin nije paravan za skrivanje vlasništva premijera Fica, da bi se sutradan sjetio da je tu nekretninu njegov sin prodao 'nekom Hrvatu', ali 'to još nije uvedeno u zemljišne knjige'. Tada se ui zemljišnim knjigama pojavilo ime Željana Bege.

Slovački novinari s kojima smo u Ražnju proveli cijeli dan, istražujući zamršene vlasničke odnose luksuzne vile, ne odustaju od ove teme koja izuzetno zanima javnost u Slovačkoj. Fico je u Ražnju bio u društvu ženske osobe, bez zaštitara, a nakon što je otplivao uobičajenu dionicu u uvali gdje ga mještani redovito viđaju u jutarnjim satima, kazao je kako u 'Hrvatskoj ne posjeduje ništa' te da je 'ovdje samo na odmoru', ne upuštajući se u daljnji razgovor.

Tristotinjak metara dalje od obale nalazi se vila u kojoj slovački premijer boravi - dvoetažna novogradnja s bazenom i pogledom na more, pojavila se nedavno u oglasnicima za prodaju nekretnina s traženom cijenom između 1,15 i 1,19 milijuna eura. Riječ je o objektu stambene površine 380 četvornih metara, s bazenom, saunom i garažom te okućnicom od 800 kvadrata. Oglasi su koristili vizualizacije bez stvarnih fotografija, a nakon medijskih upita – povučeni su. Ipak, trag u oglasu razotkrivao je broj susjedne parcele koji se poklapa s objektom koji se u javnosti spominje kao “Ficova vila”.

Kako smo već ranije pisali, objekt je u početku bio registriran kao vlasništvo Mateja Gocníka i Matúša Moravčíka, a obojica su povezana i s Ficovom strankom SMER - Gocník je u rodu s bivšim carinskim dužnosnikom povezanim s oligarhom Norbertom Bödörom, a Moravčík je nećak zastupnika SMER-a Antona Stredáka. Obojica su potom tvrdila da su udjele prodali hrvatskom kupcu, Željanu Begi, koji je prema slovačkim medijima izjavljivao da je svoj udio prodao dalje, prema izvještajima novinara u Slovačkoj, spominjao je čak i prodaju 'državnoj agenciji', dodajući da promjena vlasništva u katastru kasni.

Bego nam je u telefonskom razgovoru odbio komentirati svoju povezanost s Ficom i vlasničke odnose.

- Imam 70 godina, medijska pozornost nije mi potrebna, kazao je, odbivši dalje komunicirati.

Načelnica Rogoznice Anita Živković za Večernji list je kazala kako joj nije poznato da bi postojala nekakva državna agencija u kontekstu vlasništva nekretnine u Ražnju te da su podaci o vlasništvu javno dostupni, svima vidljivi i jasni.

Fico kaže da je unajmio vilu, ali nema dokaza da je registrirana za legalan najam

Iako Fico mjesecima uporno negira da išta posjeduje u Dalmaciji, u ožujku je javno poručio kako zbog pritiska novinara planira unajmiti vilu u Ražnju cijelo ljeto, što je otvorilo novo pitanje: je li nekretnina registrirana za legalni turistički najam. Upite smo poslali lokalnim nadležnim uredima, a neslužbeno se ranije molo doznati da registracija nekretnine za najam nije postojala, niti je na ulazu u objekt vidljiva ploča s oznakom za apartmane.

Fico je u ožujku kazao i kako je osobno nazvao “pravog vlasnika” da se ispriča zbog neugodnosti i medijskog pritiska, te da je s njim dogovorio najam. Bego je potom negirao i da je ikad razgovarao s Ficom.

Lokacija je neko vrijeme na Google Mapsu bila obilježena kao “Apartmani Roberto Fico”, čime je dodatno potpaljena sumnja javnosti. U neposrednom susjedstvu nalaze se kuće drugih istaknutih Slovaka – bivšeg šefa Slovačkih željeznica Alexandra Saka i bivših visokih carinskih dužnosnika. Snimke iz 2022. pokazuju da je kuća tada još bila u gradnji; danas je dovršena. Oporbeni lider Igor Matovič koji je zbog slučaja navodne Ficove vile boravio u Hrvatskoj tvrdi da vila od početka pripada premijeru, a u prilog tome navode se turističke fotografije i video-zapisi premijera iz Rogoznice i Primoštena tijekom 2024.

Oglas za prodaju povučen nakon upita novinara

Slučaj i dalje intrigira zbog potencijalnog prikrivanje imovine, s obzirom da i dalje nitko javno ne objašnjava tko je stvarni vlasnik i pod kojim uvjetima se vila koristi. Zanimljive su i političke veze — imena s papira i iz susjedstva upućuju na stranački krug i ljude povezane s državnim sustavom. Povučeni oglasi iz oglasa za nekretnine, navodno “rentanje” objekta za koji još nema potvrde kako je registriran za turistički najam upućuju na moguće namjerno zamagljivanje činjeničnog stanja.

Hrvatska obala postala je drugi dom slovačke elite. Kako je Večernji list ranije pisao, nekretninske oaze najmoćnijih ljudi Slovačke masovno niču u Dalmaciji, grade se čitavi kvartovi u netaknutoj divljini na otoku Pagu, u Ražnju te u Rogoznici. Ministar obrane Robert Kalinak tako je priznao je da u imovinskoj kartici nije prijavio rezidenciju na Pagu koja se vodi kao vlasništvo njegove supruge, pravdajući se zaštitom privatnosti što je izazvalo zgražanja dijela slovačke javnosti te se o tom slučaju raspravljalo i u parlamentu.