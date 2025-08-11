Naši Portali
VELIKI PROJEKT

Rijeka Gateway ulazi u završnu fazu: pristali prvi testni brod i vlak

11.08.2025.
u 16:12

Brod će ostati na terminalu četiri tjedna i služit će kao platforma za sveobuhvatnu obuku i testiranje operativnih procesa u stvarnim uvjetima

Rijeka Gateway, tehnološki najnapredniji kontejnerski terminal u regiji, ušao je u završnu fazu testiranja dolaskom prvog kontejnerskog broda, M/V Cape Fulmar, koji je stigao iz Port Saida u Egiptu, dug je 170 metara, širok 25 metara i ima kapacitet od približno 1.440 TEU.

Brod će ostati na terminalu četiri tjedna i služit će kao platforma za sveobuhvatnu obuku i testiranje operativnih procesa u stvarnim uvjetima. To uključuje planiranje, ukrcaj i iskrcaj svih vrsta kontejnera, osiguranje tereta, kao i koordinaciju i prijevoz terminalnim vozilima. Prvi kamioni i vlakovi s izvoznom robom očekuju se početkom rujna, dok je dolazak prvog komercijalnog broda planiran za 12. rujna 2025. U početku će brodovi pristajati jednom tjedno, a učestalost dolazaka će se uskoro povećati.

Foto: Rijeka Gateway

Uz dolazak broda, terminal je dočekao i svoj prvi testni vlak operatera ENNA Logic. Vlak duljine 500 metara, podijeljen u dvije kompozicije na dva kolosijeka, dopremio je prazne kontejnere za testiranje RMG dizalica. Rijeka Gateway potvrđuje visoku razinu spremnosti i koordinacije svih timova uoči skorog početka operativnog rada, ističući pritom važnost multimodalnog transporta kao ključnog elementa budućeg poslovanja terminala.

Rijeka Gateway tim trenutačno broji preko 220 zaposlenika. Paralelno s tehničkim pripremama, ulažu se značajni napori u zapošljavanje i obuku kadra koji će činiti temelj budućeg poslovanja. U 2025. godini već je uloženo preko 45.000 sati u edukaciju tima, što dokazuje predanost razvoju ljudi kao ključnog pokretača uspjeha

Foto: Rijeka Gateway

“Dvije godine nakon službenog početka gradnje, naš terminal je danas potpuno opremljen i spreman za testni rad. Dolazak testnog kontejnerskog broda i vlaka označava početak ključne, ali i uzbudljive faze testiranja. Naš talentirani i predani tim u potpunosti je spreman na testiranje svih sustava i procesa koje su posljednjih mjeseci pripremali i postavljali”, naglasio je Peter Corfitsen, generalni direktor Rijeke Gateway.

Terminal Rijeka Gateway rezultat je najveće privatne investicije u logistiku u Hrvatskoj, zajedničkog ulaganja tvrtki APM Terminals i ENNA Grupe. S kapacitetom od 650.000 TEU u prvoj fazi te mogućnosti prihvata velikih kontejnerskih brodova do 18.000 TEU, terminal pozicionira Rijeku kao ključnu ulaznu točku za robu koja putuje prema središnjoj i zapadnoj Europi.

