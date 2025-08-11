Đakovo neće na nove izbore, Mihalj dao ruke HDZ-u

Gradsko vijeće Đakova sastalo se jučer u večernjim satima kako bi se i treći, po zakonu posljednji mogući put pokušalo konstituirati. A sudeći po informacijama koje su se uoči sjednice neslužbeno mogle čuti u tamošnjim političkim kuloarima, kasno u nedjelju ipak je postignut dogovor između HDZ-a i nezavisne liste Ivana Mihalja, što znači da će se i u ovom gradu većina uspjeti posložiti i da neće biti potrebe za ponavljanjem izbora. Ipak, daleko od toga da je put do većine bio lagan. Na prvom pokušaju konstituiranja nakon lokalnih izbora nije se uspio sakupiti ni kvorum.

Tražili jamstvo Osijeka

Na drugom ga je bilo, ali su opcije u Vijeću zadržale tvrde pregovaračke stavove, pri čemu su iz Mihaljeve liste tražili da poštivanje eventualnog dogovora s HDZ-om jamči županijska razina te stranke i to zato što im, govori se u kuloarima, ponovno izabrani gradonačelnik, HDZ-ov Marin Mandarić kroz prošli mandat nije isporučio ono što su dogovorili nakon izbora 2021. godine. Sa županijske razine HDZ-a nije bilo previše volje za uplitanjem u đakovačku politiku, a neslužbeni izvori u ovoj stranci govorili su nam kako Mandarić ni u HDZ-u ne uživa preveliko poštovanje. Organizacija stranke u Đakovu je, tvrdili su nam ovi izvori, u krajnje lošem stanju, slabo organizirana i usmjerena na uski unutarstranački krug, a Mandarić je izbore uspio dobiti isključivo zbog straha od povratka bivšeg gradonačelnika Zorana Vinkovića. Vinković je, pak, tvrdio da je na izborima pokraden, a na tom je tragu bilo i šest ustavnih sudaca, koji su zagovarali da se ponove izbori na dva biračka mjesta na kojima je broj nevažećih listića prepravljan nakon zatvaranja birališta i bez nazočnosti biračkih odbora. Tijesna većina u Ustavnom sudu ipak je odbila Vinkovićevu žalbu, no nepovjerenje prema Mandariću ostalo je i među onima koji su mu bili nužni za sastavljanje većine u gradskom vijeću. HDZ-u su za to trebala još dva glasa, a mogli su ih pronaći jedino u Mihaljevoj listi, budući da ni jedini HSP-ov vijećnik nije htio u većinu ako u njoj ne bude Mihalj. Na kraju se u priču, kako doznajemo, ipak umiješao šef županijskog HDZ-a, potpredsjednik stranke Ivan Anušić, koji je u nedjelju pregovore o novoj većini vodio sve do 23 sata, kada je dogovor postignut. Iako su ranije tvrdili da je u Đakovu najbolje pustiti nove izbore, to što su se u HDZ-u Osječko-baranjske predomislili ne treba previše čuditi jer je jasno da nemaju zakonske mogućnosti za zamijeniti Mandarića, jer je Zakon o lokalnoj samoupravi, od izmjena 2017. godine zvan "lex šerif", izravno izabrane lokalne čelnike učinio gotovo nesmjenjivima.

Izbori nikom ne odgovaraju

Da bi isprovociralo izbore za gradonačelnika, gradsko bi vijeće prvo moralo odbiti njegov proračun, nakon čega se raspušta, ne gradonačelnik, nego vijeće. Nakon toga idu novi izbori za predstavničko tijelo, a pozicija gradonačelnika u pitanje dolazi tek ako ono ni u novom sazivu ne donese proračun. Tada se raspisuju izbori i za gradonačelnika i za gradsko vijeće, što znači da bi vijećnici u roku od godinu do godinu i pol morali tri puta na izbore, što u Đakovu ne bi išlo na ruku nikom osim, možda, Vinkoviću.