DRAMA U KINESKOM MORU

VIDEO Kineski brodovi se sudarili dok su progonili filipinsko plovilo, objavljena dramatična snimka

Screenshot X
VL
Autor
Večernji.hr
11.08.2025.
u 19:12

Kina je potvrdila da je došlo do sukoba i optužila Filipine za "prisilno upadanje" u kineske teritorijalne vode, ali nije spomenula sam sudar

Kineski ratni brod sudario sa svojim vlastitim patrolnim brodom dok je ovaj jurio za filipinskim brodom u Južnom kineskom moru, priopćilo je filipinsko Ministarstvo obrane, piše BBC. Komodor Jay Tarriela iz filipinske obalne straže rekao je da su službenici filipinske obalne straže dijelili pomoć ribarima u spornom području Scarborough Shoal kada je kineska obalna straža izvela "rizični manevar" koji je nanio "znatnu štetu" pramcu kineskog ratnog broda.

Kina je potvrdila da je došlo do sukoba i optužila Filipine za "prisilno upadanje" u kineske teritorijalne vode, ali nije spomenula sam sudar. Južno kinesko more predmet je teritorijalnog spora između Kine, Filipina i drugih zemalja. Napetosti između Pekinga i Manile u posljednjim godinama znatno su se povećale, a obje strane optužuju jedna drugu za provokacije i sukobe na moru, koji su ponekad uključivali i oružje poput mačeva, kopalja i noževa.

Scarborough Shoal, trokutasti lanac grebena i stijena, predstavlja točku napetosti između dviju zemalja još od 2012. godine, kada ga je Kina zauzela. Video koji je objavila Manila prikazuje kineski patrolni brod kako prska vodene topove dok juri za filipinskim brodom, a zatim naglo skreće i glasno udara u mnogo veći kineski brod.

Sudare je učinio kineski ratni brod "neupotrebljivim na moru", rekao je Tarriela. Nije poznato je li bilo ozlijeđenih u incidentu. Filipinska obalna straža "konzistentno poziva" kineske vlasti da poštuju međunarodne konvencije u rješavanju teritorijalnih sporova, "posebno s obzirom na njihovu ulogu u provođenju pomorskih zakona", rekao je Tarriela. "Naglasili smo i da takvo nepromišljeno ponašanje na moru može na kraju dovesti do nesreća," dodao je.

Kineska obalna straža tvrdi da je djelovala "u skladu sa zakonom" i poduzela "sve potrebne mjere" kako bi otjerala filipinska plovila. Ovo je posljednji u nizu opasnih susreta tijekom protekle dvije godine, dok Peking i Manila nastoje nametnuti svoje tvrdnje na spornih grebenima i otočićima u Južnom kineskom moru. Prošlog prosinca Filipini su izvijestili da je kineska obalna straža koristila vodene topove i "zadirski udarila" u filipinsko državno plovilo tijekom pomorske patrole u blizini Scarborough Shoala. Peking je u početku rekao da su filipinska plovila "opasno prišla" i da su njihovi postupci bili "u skladu sa zakonom". Kasnije je optužio Manilu za "lažne optužbe u pokušaju obmane međunarodne zajednice". 

Ključne riječi
ratni brod Filipini Brod Kina

Komentara 4

Pogledaj Sve
FM
fmica
19:32 11.08.2025.

vidi se kvaliteta brodova...

Avatar Spirit of Missouri
Spirit of Missouri
20:05 11.08.2025.

Kad ovo ameri vide mogu odahnuti....tolko o superiornoj Kineskoj tehnologiji

Avatar BravarBroz
BravarBroz
20:01 11.08.2025.

Žuti nisu za more.

