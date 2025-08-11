Naši Portali
INICIJATIVA O ZABRANI ALKOHOLA

“Zakone ne donosimo preko noći niti po političkim interpretacijama, nego kroz propisanu proceduru i stručnu analizu”

Autor
Iva Boban Valečić
11.08.2025.
u 17:09

“Očekujemo da će predmetna inicijativa biti usvojena kroz zakonske izmjene do početka sljedeće turističke sezone.”

Povodom medijskih napisa o inicijativi gradonačelnika Grada Splita, gospodina Tomislava Šute, koja se odnosi na mogućnost davanja ovlasti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave da na području iste može zabraniti prodaju rashlađenih alkoholnih pića u određenim razdoblju, Ministarstvo gospodarstva smatra važnim iznijeti točne informacije. Ministarstvo gospodarstva očitovalo se na predmetnu inicijativu dopisom od 11. srpnja 2025. (KLASA: 330-01/25-01/104, URBROJ: 526-07-02-25-2), u kojem je jasno navedeno da će se prijedlog uzeti u razmatranje u sklopu budućih izmjena Zakona o trgovini. U istom dopisu istaknuta je potreba za sveobuhvatnom analizom učinaka te koordinacijom s relevantnim institucijama, što je standardna procedura kod svih zakonodavnih aktivnosti.

Predmetna inicijativa pokrenuta je i ranije, no ista je bila loše strukturirana i s manjkavim obrazloženjem, što je iziskivalo dodatnu komunikaciju koja je postignuta s gradonačelnikom g. Tomislavom Šutom i Gradom Splitom, ali i ostalim jedinicama lokalne samouprave kroz brojne platforme na kojima se vodio konstruktivni dijalog. “Ministarstvo nije odbilo prijedlog Grada Splita, već je isti uključen u proces izmjena Zakona o trgovini i predmet je daljnjih konzultacija i analiza koje su sastavni dio pripreme nadolazećih zakonskih izmjena. Zakone ne donosimo preko noći niti po političkim interpretacijama, nego kroz propisanu proceduru i stručnu analizu. Očekujemo da će predmetna inicijativa biti usvojena kroz zakonske izmjene do početka sljedeće turističke sezone." -ističe ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Ministarstvo gospodarstva odbacuje netočne i senzacionalističke tvrdnje koje mogu stvoriti pogrešan dojam u javnosti te ostaje otvoreno za suradnju s jedinicama lokalne samouprave pa tako i Gradom Splitom te svim relevantnim dionicima oko pitanja važnih za građane i hrvatski turizam.

