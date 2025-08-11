Milanović se stihovima oprostio od Gabi Novak: 'Bila je to priča o hrabrim ljudima, nadi, sreći i ljubavi'

Predsjednik Zoran Milanović oprostio se od preminule dive hrvatske glazbe Gabi Novak, citiravši njene najpopularnije pjesme. "Danas smo tužni svi mi koji smo imali čast i zadovoljstvo odrastati i živjeti uz glazbenu priču Gabi Novak. Jer, Gabi Novak nije bila samo glazba, bila je to priča o hrabrim ljudima, nadi, sreći i ljubavi koje je Gabi neponovljivo i jedinstveno pretočila u pjesmu. Zbog Gabi, pamtit ćemo samo sretne dane i znat ćemo što je ljubav. Njenim odlaskom završila je i jedna od najljepših i najdugovječnijih obiteljskih priča na hrvatskoj glazbenoj i uopće umjetničkoj sceni. Gabi Novak i njena obitelj ostavili su iza sebe glazbeno blago kojim će se Hrvatska dugo ponositi. Izražavam iskrenu sućut obitelji i prijateljima pokojne Gabi Novak", napisao je Milanović.

Gabi Novak preminula je u 90. godini. Rođena je u Berlinu, a djetinjstvo je provela u Berlinu i na Hvaru. U Zagrebu je završila Školu za primijenjenu umjetnost te je u karijeri započela kao crtačica u Studiju za crtani film Zagreb filma, gdje je sudjelovala u vokalnim izvedbama animiranih filmova. Pjevačku karijeru počela je 1958. u Ljubljani nastupom s revijalnim orkestrom Bojana Adamiča, nakon čega je postala jedno od najprepoznatljivijih imena tadašnje jugoslavenske glazbene scene. Redovito je nastupala na velikim festivalima zabavne glazbe, poput Zagrebačkog festivala, Melodija Jadrana i Beogradskog proleća, gradeći opus prožet jazzom, swingom, francuskom šansonom i popom. Među njezinim najpoznatijim pjesmama su "Ljubav ili šala", "Oči", "Zbogom", "Pamtim samo sretne dane", "Što je ljubav", "Za mene je sreća", "Nada" i "Hrabri ljudi".

Niz antologijskih pjesama ostvarila je sa suprugom, pokojnim kantautorom Arsenom Dedićem, s kojim je surađivala od početka 60-ih godina. Nastupala je i sa sinom, jazz glazbenikom Matijom Dedićem, koji je preminuo u lipnju ove godine.