ODLAZAK DIVE

Milanović se stihovima oprostio od Gabi Novak: 'Bila je to priča o hrabrim ljudima, nadi, sreći i ljubavi'

11.08.2025.
11.08.2025.
u 16:08

'Njenim odlaskom završila je i jedna od najljepših i najdugovječnijih obiteljskih priča na hrvatskoj glazbenoj i uopće umjetničkoj sceni. Gabi Novak i njena obitelj ostavili su iza sebe glazbeno blago kojim će se Hrvatska dugo ponositi', istaknuo je predsjednik

Predsjednik Zoran Milanović oprostio se od preminule dive hrvatske glazbe Gabi Novak, citiravši njene najpopularnije pjesme. "Danas smo tužni svi mi koji smo imali čast i zadovoljstvo odrastati i živjeti uz glazbenu priču Gabi Novak. Jer, Gabi Novak nije bila samo glazba, bila je to priča o hrabrim ljudima, nadi, sreći i ljubavi koje je Gabi neponovljivo i jedinstveno pretočila u pjesmu. Zbog Gabi, pamtit ćemo samo sretne dane i znat ćemo što je ljubav. Njenim odlaskom završila je i jedna od najljepših i najdugovječnijih obiteljskih priča na hrvatskoj glazbenoj i uopće umjetničkoj sceni. Gabi Novak i njena obitelj ostavili su iza sebe glazbeno blago kojim će se Hrvatska dugo ponositi. Izražavam iskrenu sućut obitelji i prijateljima pokojne Gabi Novak", napisao je Milanović.

Gabi Novak preminula je u 90. godini. Rođena je u Berlinu, a djetinjstvo je provela u Berlinu i na Hvaru. U Zagrebu je završila Školu za primijenjenu umjetnost te je u karijeri započela kao crtačica u Studiju za crtani film Zagreb filma, gdje je sudjelovala u vokalnim izvedbama animiranih filmova. Pjevačku karijeru počela je 1958. u Ljubljani nastupom s revijalnim orkestrom Bojana Adamiča, nakon čega je postala jedno od najprepoznatljivijih imena tadašnje jugoslavenske glazbene scene. Redovito je nastupala na velikim festivalima zabavne glazbe, poput Zagrebačkog festivala, Melodija Jadrana i Beogradskog proleća, gradeći opus prožet jazzom, swingom, francuskom šansonom i popom. Među njezinim najpoznatijim pjesmama su "Ljubav ili šala", "Oči", "Zbogom", "Pamtim samo sretne dane", "Što je ljubav", "Za mene je sreća", "Nada" i "Hrabri ljudi".

Niz antologijskih pjesama ostvarila je sa suprugom, pokojnim kantautorom Arsenom Dedićem, s kojim je surađivala od početka 60-ih godina. Nastupala je i sa sinom, jazz glazbenikom Matijom Dedićem, koji je preminuo u lipnju ove godine.

U 90. godini preminula Gabi Novak
Moodleen
Moodleen
16:32 11.08.2025.

Kaj milanović zna pisati?

