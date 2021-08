Građanski odgoj i obrazovanje (GOO) kao predmet u zagrebačkim školama, i to već od ove školske godine. Dakako, bude li za to zainteresiranih učenika i nastavnika. Najavio je to gradonačelnik Tomislav Tomašević, naglasivši da su o tome iz platforme Možemo! govorili i u predizbornoj kampanji, a uvođenje ove izvannastavne aktivnosti je i jedna od 28 točka koalicijskog sporazuma sa SDP-om.