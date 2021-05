Tomašević otkrio prve poteze: 'Sva pravila moraju jednako vrijediti za sve. Nema više nedodirljivih'

Novoizabrani gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević (Možemo! i partneri) u prvom intervjuu nakon izbora poručio je da očekuje civilizirani prijenos vlasti u Zagrebu koja će se odvijati u idućim danima. Nakon dva desetljeća, Zagreb je dobio novog gradonačelnika, kandidata zeleno-lijeve koalicije Tomislava Tomaševića.

Osvrćući se na kampanju koju je posebice u protekla dva tjedna protiv njega “prljavo” vodio protukandidat Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, Tomašević je u intervjuu Hini u izbornoj noći kazao da ne bi volio da se takvo što ikome dogodi na bilo kojim izborima u Hrvatskoj. Istaknuo je da od postojeće gradske vlasti očekuje civilizirani prijenos vlasti, najviše ga zanima financijsko stanje grada ali i da grad nastavi funkcionirati.

U sljedećim danima, paralelno će razgovarati s SDP-om o suradnji za većinu u Gradskoj skupštini i voditi razgovore s gradskim pročelnicima i upravom Zagrebačkog holdinga, na temelju čega ide u tranziciju prema novom modelu upravljanja gradom koja će se odvijati u nekoliko faza.

Dobili ste gotovo 200 tisuća glasova birača u drugom krugu izbora, povijesno je to najveći broj glasova na izborima za zagrebačkog gradonačelnika. Što građani mogu očekivati sada kada su vam dali povjerenje u tolikom broju, a što oni koji su glasali za vašeg protukandidata?

To je jasan mandat koji smo od građana Zagreba ja i moji zamjenici, Danijela Dolenec i Luka Korlaet, dobili za promjene koje smo najavili i obećali. Ne može biti jasniji od toga. To veliko povjerenje je u isto vrijeme i velika odgovornost. Građani mogu očekivati da ćemo od početka voditi primjerom, da će se gradska uprava i gradska vlast temeljiti na tri stvari: pristojnosti, skromnosti i uslužnosti građanima. Takvi želimo biti kao gradska vlast, ali želimo i da cijela gradska uprava tako funkcionira od prvog dana. Prva poruka svima u gradskim poduzećima i institucijama je da sva pravila moraju jednako vrijediti za sve.

Od sada nema više nedodirljivih. Ako nepropisno parkiram auto, očekujem da me kazni zaposlenik Zagrebparkinga ili komunalni redar ovisno o situaciji. Ako to napravi moja zamjenica ili zamjenik, moja supruga, isto. Nema više nedodirljivih, to mi je izuzetno bitno i to će građani osjetiti odmah. Svojim ćemo se načinom upravljanja gradom potruditi zaslužiti odobravanje i onih građana koji nisu izašli na izbore ili su glasali za druge kandidate kad je riječ o boljem upravljanju gradom i projektima za veću kvalitetu života građana. Želim biti gradonačelnik svih građana ovog grada.

Protukandidat Škoro je i izbornoj noći rekao da će nastaviti razotkrivati navodne nepravilnosti u vašem djelovanju iz sektora civilnog društva i tako najavio nastavak retorike kampanje koju ste nazvali “huškačkom” u drugom krugu izbora. Najavili ste i mogućnost tužbi, hoće li ih biti?

Demoniziranje političkih suparnika i plaćeni oglasi prepuni laži na društvenim mrežama su prljava kampanja. Razmišljamo da pokrenemo tužbe jer smatram da takvim stvarima nema mjesta u demokratskoj utakmici. Subjektivan sam jer sam ja, uz članove moje obitelji i suradnike, bio meta te prljave kampanje no čini mi se da je takva kampanja na lokalnim izborima u Hrvatskoj bez presedana. Ne bih volio da se to više ikome dogodi na bilo kojim izborima u Hrvatskoj, bez obzira radi li se o kandidatu desnice, ljevice ili centra. Volio bih da se te stvari poput lažnih anketa u prvom krugu izbora i plaćenih oglasa punih laži, koje je u drugom krugu objavljivala agencija koju je Škoro angažirao za društvene mreže u svojoj kampanji, istraže do kraja. Vesna Škare Ožbolt je zbog lažnih anketara koji su blatili kandidate u prvom krugu podnijela kaznenu prijavu. Političke sankcije izrekli su im građani, to su rezultati ovih izbora.

Ipak ste najavili dijalog s oporbom u Gradskoj skupštini u kojoj će biti i zastupnici Domovinskog pokreta.

Naravno, ključno je da promijenimo Zagreb da bude bolje mjesto života za sve. Što god došlo od bilo kojeg predstavnika iz oporbe, a dobra je ideja i unapređuje kvalitetu života građana, mi ćemo to podržati. Oko bitnih projekata koji su dugoročni, jer ne zanimaju nas samo sljedeće četiri godine, već kako će se Zagreb razvijati sljedećih 10, 15, 20 godina, tražit ćemo konsenzus. Bit ćemo otvoreni za konsenzus sa svim političkim opcijama u Gradskoj skupštini, tako da se ti projekti mogu nastaviti i nakon sljedeće četiri godine, bez obzira tko bio na vlasti.

Razgovori o programskoj koaliciji s SDP-om u Gradskoj skupštini najavljeni su da će početi nakon drugog kruga lokalnih izbora. Očekujete li probleme oko tih razgovora, i smatrate li da se SDP treba postaviti kao stranka koja je sada definitivno izgubila poziciju vodeće ljevice u Zagrebu?

Naši su programi u velikoj mjeri kompatibilni i očekujem da ćemo suradnju s SDP-om sklopiti uz međusobno uvažavanje. Ovaj tjedan ćemo svakako započeti razgovore o programskoj suradnji, očekujem da budu konstruktivni, da ćemo uskoro moći imati konstituirajuću sjednicu Gradske skupštine.

Što očekujete od postojeće gradske vlasti u idućim danima, pred vama je službena primopredaja vlasti i svojevrsno uhodavanje na poziciji gradonačelnika?

Sastanak s obnašateljicom dužnosti gradonačelnika Jelenom Pavičić Vukičević, prema sadašnjoj procjeni, održat će se krajem tjedna. Očekujem da taj sastanak bude korektan i tom prilikom očekujem predaju velikog izvještaja kojim ću biti detaljno upoznat s trenutnim stanjem projekata, pa i financijskog stanja i likvidnosti grada.

Jedna od ključnih programskih točaka je novi model upravljanja i reorganizacija gradske uprave. Hoće li među prvim odlukama Gradske skupštine biti i ona o smanjenjenu broja gradskih ureda i što će biti s brojnim šefovima u gradskoj upravi?

Kao što smo najavili, preustroj gradske uprave ići će sa smanjenjem na 15-ak gradskih ureda s postojećih 27, kroz funkcionalna spajanja i novu sistematizaciju radnih mjesta. Kako ćemo smanjivati broj ureda, smanjivat ćemo i broj rukovodećih kadrova. Među ključnim prvim koracima bit će vidjeti kakvo je stanje sa svim trenutnim projektima u svih 27 resora unutar gradske uprave. U tom smislu, imat ćemo bilateralne sastanke sa svim pročelnicima, želimo dobro snimiti stanje i nakon toga odlučiti što su optimalna rješenja.

Računate li da će postojeći rukovoditelji sudjelovati u predaji upravljanja?

Promjena modela upravljanja će zahtijevati tranziciju jer se ništa ne može napraviti preko noći. Ključno je da grad i dalje funkcionira i zato očekujem civiliziran prijenos vlasti. To znači da očekujem konstruktivnost i od pročelnika koji već sada najavljuju ostavke. Obećali smo da ćemo nove pročelnike birati na javnom natječaju. Neki od sadašnjih pročelnika će ponuditi mandate na raspolaganje, neki će dati otkaz, no bez obzira na to, očekujem da postojeća gradska vlast informira novu vlast oko svega što je u tijeku. To je stvar demokratske kulture kada dolazi do promjene vlasti i to očekujem i od gradske uprave i od gradskih poduzeća.

Hoće li formiranje gradskog ureda za obnovu, za koji ste rekli da je jedan od prioriteta za ubrzavanje tog procesa, čekati reorganizaciju uprave?

Želimo odmah ojačati kapacitete gradske uprave da ona pomaže ljudima u ispunjavanju zahtjeva za obnovu i cilj je to ostvariti u prvih mjesec dana, pa i kroz postojeći sustav. To ne mora nužno čekati preustroj gradske uprave kroz Skupštinu.

Kada se može očekivati nova uprava i nadzorni odbor Zagrebačkog holdinga?

Prvo ćemo razgovarati sa starom upravom i nadzornim odborom, vidjeti koje je stanje trenutnih projekata Zagrebačkog holdinga i onda krenuti u mijenjanje tog modela. Prema Zakonu o primopredaji vlasti, svi članovi nadzornih odbora i uprava su dužni staviti svoje mandate na raspolaganje. Najavili smo da ćemo uprave gradskih poduzeća birati na javnom natječaju. Ići ćemo u etapama, a započet ćemo sa Zagrebačkim holdingom, jer je to golem sustav s 14 podružnica i osam gradskih poduzeća. Od gradskih poduzeća izvan Holdinga će nam prioritet biti ZET zbog svoje veličine i važnosti.

Kada očekujete da ćete dobiti realnu slika o financijskom stanju grada kroz neovisnu financijsku reviziju?

Vanjska financijska revizija provest će se u više faza - osnovne informacije možemo imati brzo, no za potpunu sliku trebat ćemo neko vrijeme. Prijedlog prve faze vanjske financijske revizije već imamo, ali taj prijedlog ćemo modificirati na temelju rezultata prvih razgovora s predstavnicima gradske uprave. Trenutno me najviše zanimaju osnovni podaci o likvidnosti i i izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu.

Hoćete li se i dalje gradom voziti biciklom, i s obzirom na incident koji se dogodio u izbornoj noći u vašem izbornom stožeru?

Koliko god je to moguće koristit ću se i dalje biciklom, javnim prijevozom, ići pješice. Želim svojim primjerom pokazati da je to itekako normalno i poželjno ponašanje u gradu, ne samo građanima, već i gradskoj upravi. Što se tiče moje sigurnosti, nije na meni da o tome odlučujem, za to postoje nadležne institucije.