FOTO Uhićen i drugi nasilnik koji je brutalno nasrnuo na maloljetnika, treći još u bijegu

U ranim jutarnjim satima srijede, oko 4.30 sati, u samom središtu Rijeke dogodio se brutalan napad u kojem je teško ozlijeđen maloljetnik. Prema dosad poznatim informacijama, trojica muškaraca fizički su napala dvojicu mladića, pri čemu je 17-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede, dok je 20-godišnjak prošao s lakšima. Prema svjedočenjima i snimci koja je dospjela u javnost, napad je bio iznimno nasilan. Mladić je, kako navodi njegov rođak za Burin, sjedio na klupici i jeo burek kada su mu prišla trojica muškaraca. Jedan od njih navodno mu je najprije udario šamar, nakon čega su se ostala dvojica pridružila napadu.

Bez ikakvog povoda su ga počeli tući. Cipelarili su ga i skakali po njemu dok je ležao na tlu. Udarali su ga iako nije pružao nikakav otpor - ispričao je rođak. Prema dostupnim informacijama, napadači su mladića udarali rukama i nogama, a nakon što je od siline udaraca pao na pod, nastavili su ga tući. U jednom trenutku pokušao se izvući, no napadači su ga pribili uza zid i nastavili s fizičkim napadom. Nakon toga su pobjegli s mjesta događaja.

Otac napadnutog mladića za Fiuman je izjavio kako su se nedavno doselili u Rijeku iz Malog Lošinja te da mu nije jasno što je bio motiv napada. Prišao mu je jedan od trojice, opalio mu šamar i onda su nastavili sva trojica. Tukli su ga bez razloga. U Rijeku smo se doselili prije nekoliko mjeseci. Ovo nas je šokiralo i jako sam zabrinut. Želimo da javnost zna što se dogodilo - poručio je otac.

O svemu se oglasila i riječka policija. Potvrdili su kako su proveli kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede. Utvrđeno je da je osumnjičenik pod utjecajem alkohola, zajedno s još dvojicom muškaraca, fizički napao dvojicu hrvatskih državljana, od kojih je jedan maloljetan. Maloljetniku je zadano više udaraca po tijelu, a i nakon što je pao na tlo nastavili su ga udarati. Potom su se udaljili s mjesta događaja - naveli su iz policije.

Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć u KBC-u Rijeka, gdje su maloljetniku dijagnosticirane teške tjelesne ozljede, dok je 20-godišnjak zadobio lakše ozljede. Policija je 29-godišnjaka ubrzo pronašla i uhitila te ga, uz kaznenu prijavu zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede te teške tjelesne ozljede u pokušaju na štetu 20-godišnjaka, predala pritvorskom nadzorniku. Na sud je u međuvremenu doveden i drugi osumnjičenik (33), dok se za trećim napadačem i dalje intenzivno traga.