Todorićevi zatvorski dani: Čisti sobu, tušira se jednom tjedno i unosi 3000 kalorija

Dok Ivica Todorić broji svoje prve dane u Remetincu, njegova obrana priprema se za pisanje žalbe na oluku o određivanju istražnog zatvora koji mu je određen zbog opasnosti od bijega, dok mu je onaj zbog mogućeg utjecaja na svjedoke ukinut. Zoran Luburić, sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda obrazložio je zašto mu je argumentacija tužiteljstva bila bolja od argumentacije Todorićeve obrane te je obrazloženu odluku poslao strankama. Jadranka Sloković, Todorićeva braniteljica jučer je rekla da su odluku suca istrage dobili, a planirali su žalbu na tu odluku sudu dostaviti u petak poslijepodne. Istovremeno, tužiteljstvo se žalilo zbog odluke o ukidanju istražnog zatvora zbog utjecaja na svjedoke.

U srijedu opet na sudu

To bi značilo da će idući tjedan, najvjerojatnije u srijedu, o toj žalbi odlučivati izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda. Vijeće odluku suca istrage može potvrditi, preinačiti ili je ukinuti te je vratiti sucu istrage na ponovno odlučivanje. Todorićeva obrana nudila je mjere opreza kakve je imao u Engleskoj, što bi značilo da je Todorić bio spreman da se javlja policiji u određenim terminima, a pristao bi i da mu se uzme putovnica. Nudili su i englesku jamčevinu od oko 118.000 funti, što je otprilike oko milijun kuna, no sud je ocijenio da je ta jamčevina premala.

Hoće li Todorić ponuditi novu jamčevinu tek će se vidjeti, no to bi mu, ovisno o visini jamčevine, bila gotovo sigurna karta za izlazak iz Remetinca. On i njegova obitelj imaju poveću imovinu, koja je blokirana od početka istrage, a osim nekretnina, kao jamstvo može ponuditi novac ili neke druge dragocjenosti. Pretpostavlja se da bi morao ponuditi poveću sumu, a do sada su se jamčevine koje su nudili optuženici u VIP predmetima kretale od dva do 20 milijuna kuna. Ima li Todorić taj novac pitanje je, jer je njegov odvjetnik Čedo Prodanović u četvrtak navečer na upit novinara hoće li ponuditi veću jamčevinu odgovorio protupitanjem:

– A da vi malo pomognete?

Nakon što se riješi pravna procedura oko pritvora, Todorića čeka i prvo ispitivanje na tužiteljstvu zbog sumnji da je Agrokor oštetio za oko 1,1 milijardu kuna, što bi se trebalo dogoditi u srijedu. Njegova odvjetnica Jadranka Sloković kazala je da će iznijeti obranu za aferu Agrokor i za aferu Nexus.

U međuvremenu on je, kako je kazala njegova supruga Vesna, zadovoljan uvjetima u Remetincu, a ćeliju dijeli s cimerom za kojeg doznajemo da je iza rešetaka završio zbog lakšeg kaznenog djela. Todorić i cimer imaju zadatak svakoga dana pospremiti svoju sobu. Čine to nakon ustajanja koje je u sedam sati. U pola sata - koliko ih dijeli od buđenja do doručka kojeg im donose u ćeliju - imaju vrijeme za osobnu i higijenu novog životnog prostora. Ručak je u 13. Ima li Ivica Todorić zdravstvenih tegoba koje iziskuju drukčiju prehranu, po prepruci liječnika jelovnik će mu biti prilagođen. Osim menija koji je propisao liječnik, zatvorenici imaju pravo na vjerski i vegetarijanski jelovnik. Za Uskrs i Božić poslužuje se obrok u skladu s tradicijom. Dnevno unose 3000 kalorija.

Razgovori pod nadzorom

Iza ručka je dnevni odmor, a večera je u 19 sati. Tijekom dana zatvorenicima je predviđena dvosatna šetnja zatvorskim krugom. Šetnice su u Remetincu tri. Ženska se nalazi u dijelu koji se ne može vidjeti iz muških ćelija zato da zatvorenici ne bi dobacivali zatvorenicama.

Tuširanje je minimalno jednom tjedno, zna se dogoditi da bude i češće, no ne svaki dan. Televizija može biti uključena do 23 sata, a petkom, subotom i uoči blagdana te za vrijeme trajanja nogometnih prvenstava sat duže. Nakon tog vremena u ćelijama se gase svjetla i odlazi se na počinak. Posjete su ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom te prve i treće nedjelje u mjesecu, a dozvolu daje sudac istrage.

Posjete su pod nadzorom, traju oko 20 minuta, a između posjetitelja i istražnog zatvorenika je pregrada. Iznimka su posjete odvjetnika koje traju dulje, nisu pod nadzorom i često znadu biti u sudskoj prostoriji, ako je ona slobodna. Istražni zatvorenik može tjedno osam minuta telefonirati iz govornice koja radi na takozvanu pametnu karticu, odnosno na njoj su pohranjeni brojevi koje po odobrenju suda može zvati. Razgovori s odvjetnikom su izuzeti od ovog ograničenja. Remetinec ima deset odjela, a kapacitet je oko šest stotina zatvorenika.