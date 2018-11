Ivica Todorić ostaje u Remetincu. Sloković: Pritvor je određen zbog opasnosti od bijega

Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić u srijedu navečer, nešto prije 22 sata, dovezen je do istražnog zatvora u Remetincu koji mu je određen u istrazi pokrenutoj zbog sumnji u izvlačenje više od milijarde kuna iz njegove bivše tvrtke.

Na današnjem ročištu na Županijskom sudu u Zagrebu odlučeno je da Ivica Todorić ostaje u pritvoru.

Pogledajte izjave Jadranke Sloković i Čede Prodanovića nakon odluke suda

O zahtjevima i obrane i tužiteljstva odlučivao je Zoran Luburić, sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda. Prihvatio je zahtjev da se Todoriću ukine istražni zatvor zbog utjecaja na svjedoke, no odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega.

– Ponudili smo jamčevinu, sve uvjete pod kojima je bio pušten u Engleskoj, identičnu jamčevinu i mjere opreza. No zaključili smo da englesko i hrvatsko pravo nisu isto, jer ovdje su standardi očito veći – kazala je Jadranka Sloković, braniteljica Ivice Todorića.

Jamčevina koju su ponudili je 118.000 funti ili oko milijun kuna, a sud je smatrao da je ona premala. Sloković je najavila žalbu na odluku suca istrage, a o toj će žalbi odlučivati izvanraspravno vijeće, vjerojatno idući tjedan.

Inače, sudac Luburić odlučivao je i o zahtjevu za određivanje istražnog zatvora prije godinu dana, kada je odlučivao ne samo o Todoriću, nego i o njegovim suosumnjičenicima. Tada ih je sve osim Todorića odlučio pustiti da se brane sa slobode, a u tom trenutku Todorić je već bio u Londonu. Upravo taj boravak u Londonu mogao bi postati novi pravni prijepor. Naime, tužiteljstvo smatra da je on proteklih godinu dana bio u bijegu, dok on i njegova obrana tvrde da je bio na – poslovnom putu.

Veći dio pravne javnosti, pogotovo one koja dolazi iz odvjetničkih krugova, smatra da Todorić tehnički nije bio u bijegu. Takav stav pravdaju činjenicom da u trenutku kada je prije godinu dana pokrenuta akcija Agrokor, odnosno kada su počela uhićenja, Todorić formalno nije bio pod istragom.

Osim toga, nakon što je doznao da ga se u Hrvatskoj traži, javio se londonskoj policiji, nakon čega su mu određene mjere opreza, kojih se on u proteklih godinu dana striktno pridržavao. To bi Todoriću moglo ići u prilog u daljnjem postupku, kao što bi mu u prilog mogla ići i postojeća sudska praksa prema kojoj se bijegom ne smatra situacija kada je osumnjičenikova adresa poznata. A koliko god to čudno izgledalo našoj javnosti, Todorićeve londonske adrese bile su poznate i javnosti i sudu i tužiteljstvu. Kako sada stvari stoje, Todorić će na izvjesno vrijeme završiti iza rešetaka. Na koliko dugo, ovisit će o umješnosti njegove obrane da uvjeri sud da on ne namjerava bježati.

Moguća i jamčevina

Njegova obrana u sadašnjoj će situaciji vjerojatno nuditi novu jamčevinu, koja će vjerojatno morati biti znatno viša. Jamčevinu mu samoinicijativno može odrediti i sud, no u tom slučaju ona bi vjerojatno bila poprilično visoka. S obzirom na to da on i njegova obitelj tvrde da im je u Hrvatskoj i Europi blokirana imovina u vrijednosti 60 milijuna eura, pitanje je ima li Todorić novca za jamčevinu. Sada je na potezu izvanraspravno vijeće koje odluku suca istrage može potvrditi, preinačiti ili ukinuti. S obzirom na sve te pravne procedure, situacija oko Todorića vjerojatno se neće raščistiti u dogledno vrijeme.

Vesna Todorić donijela je stvari suprugu Ivici u Remetinec

Nakon što riješi prijepore oko svojega pritvorskog statusa, Todorića očekuje i ispitivanje na tužiteljstvu. Kada će to biti, za sada nije poznato, jer on svoj iskaz može dati sve do okončanja istrage. A rok za okončanje istrage je travanj iduće godine, nakon čega bi tužiteljstvo trebalo odlučiti hoće li protiv Todorića i ostalih podignuti optužnicu. Što se tiče istrage, prema dostupnim informacijama u tijeku je izrada kompliciranog financijskog vještačenja koje je povjereno stranoj tvrtki, a još se treba ispitati i svjedok iz Švicarske Hans Christian Jacobsen, do kojeg se za sada ne može doći. Inače, osim Todorića, u aferi Agrokor osumnjičeno je još 14 osoba, među kojima su i njegovi sinovi Ivan i Ante te zet Hrvoje Balent. Osim njih četvorice, pod istragom su još Tomislav Lučić, Ljerka Puljić, Damir Kuštrak, Piruška Canjuga, Ivan Crnjac, Mislav Galić, Alojzije Pandžić, Olivio Discordia, Sanja Hrstić, Marijan Alagušić i Ivica Sertić. Sumnjiči ih se za niz zloporaba kojima je Agrokor oštećen za oko 1,1 milijardu kuna, a među krimenima koji im se stavljaju na teret su i lažiranje financijskih izvješća Agrokora, davanje nezakonitih zajmova, izvlačenje novca... Sve te optužbe u proteklih godinu dana Ivica Todorić negirao je napisima na svojem blogu uporno tvrdeći da je žrtva političkog progona.

Istraga i za Nexus

Afera Agrokor nije Todorićev jedini pravni problem, jer je pod istragom i u aferi Nexus, gdje je tužiteljstvo svojedobno tražilo da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, no zahtjev im je odbijen jer mu je već bio određen istražni zatvor u aferi Agrokor.

I dok Todorić rješava svoje pravne probleme, njegova obitelj iščekuje rasplet situacije. Među njima je i njegov sin Ivan Todorić. Mlađi Todorić se danas u 11.40 sati pojavio pred Kulmerovim dvorima, obiteljskim imanjem obitelji Todorić, čija je kupnja inkriminirana u aferi Agrokor.

– S ocem se nisam čuo. Nisu mi dali jer sve mora biti prema zakonu. Ne znam kada će ga pustiti, no nadam se da ćete uskoro i s njim ovako razgovarati kao sa mnom. Mama koordinira sve oko toga predmeta, a mi ostali u obitelji pomažemo joj koliko možemo. Ona je nakon leta tu prespavala, nakon čega je otišla u grad rješavati neke stvari – kazao je mlađi Todorić novinarima koji su se okupili pred Kulmerovim dvorima. U obiteljsku vilu došao je noseći fascikl u rukama, a nakon sat vremena iz vile ga je odvezao vozač. Oko imanja obitelji Todorić sve je bilo mirno, a osim novinara za stanare bila je zainteresirana i policija jer se policijsko vozilo u dva navrata dovezlo do ulaza na imanje.

Tijek događaja:

17.52 - Završeno je ročište. Ivica Todorić ostaje u pritvoru.

16.40 - Počelo je ročište.

16.23 - Ivica Todorić stigao je na Županijski sud. Na sud su stigli i Todorićevi odvjetnici Jadranka Sloković i Čedo Prodanović.

14.03 – Obrana Ivice Todorića podnijela je zahtjev za ukidanje istražnog zatvora, a sudac istrage Županijskog suda o njihovom zahtjevu odlučivat će na ročištu danas u 16.30. Na to ročište iz zatvora bit će dovezen i Ivica Todorić. Istodobno tužiteljstvo je zatražilo da mu se istražni zatvor odredi po novoj osnovi, a to je opasnost od bijega. O tom zahtjevu odlučivat će sudac istrage Zoran Luburić.

Njemu je istražni zatvor određen prije godinu dana zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. U međuvremenu su ispitani svi svjedoci, osim jednog koji je nedostupan. U toj situaciji tužiteljstvo također može predložiti ukidanje istražnog zatvora, no može i tražiti da se Todoriću odredi istražni zatvor po nekoj drugoj osnovi, konkretnije zbog bijega.

U pravnoj javnosti traju prijepori je li Todorić proteklih dana bio u bijegu s obzirom na to da u trenutku kada je otišao u London protiv njega nije bila otvorena istraga, a kada je doznao da ga se traži, javio se policiji u Londonu, nakon čega su mu bile određene mjere opreza kojih se pridržavao.

13.49 – Premijer Andrej Plenković nije htio komentirati uhićenje Todorića.

– Mislim da sam cijeli svoj stav o toj temi jasno rekao s obzirom na to da je riječ o pravosudnom pitanju koje neću komentirati, kao što nisam ni do sada – poručio je premijer iz Helsinkija, prenosi N1.

13.23 – Gospodin Todorić kaže da je sve u redu, da su uvjeti pristojni, ne žali se ni na što – rekla je Sloković koja je oko 13.15 napustila Remetinec.

– Ja sam zvala ŽDO, nisu mi se još javili oko termina. Rekli smo već da smo podnijeli zahtjev za ukidanje istražnog zatvora – kazala je Sloković.

Rekla je i kako je Hans Christian Jacobsen nedostupan kao svjedok.

Spomenula je i kako bi ponudili jamčevinu da Todorić izađe iz istražnog zatvora i naglasila kako Todorić nije bio bjegunac već se zatekao u Engleskoj.

– Skrivanja nije bilo i nije nastojao ni na kakav način izbjeći ovaj postupak – objasnila je Sloković.

Nije htjela otkriti kako će koncipirati obranu.

– Ročište o ukidanju istražnog zatvora moglo bi biti danas, a može biti i sutra – rekla je Sloković.

– Ni mi ne možemo shvatiti za što ga se tereti – odgovorila je Sloković na pitanje za što se sve tereti Todorića.

12.29 – Žalbu smo predali i nemamo što povlačiti. Tražili smo prijedlog da se ukine istražni zatvor s obzirom na to da su svi svjedoci ispitani – rekla je Jadranka Sloković, Todorićeva odvjetnica koja je u Remetinec stigla s Vesnom Todorić, javlja HRT.

[video: 27743 / Vesna Todorić donijela suprugu Ivici osobne stvari u remetinečki zatvor]

12.23 – To nije nešto što bi mene zanimalo – odgovorila je Martina Dalić na inzistiranje novinara da prokomentira izručenje Ivice Todorića, javlja Novi list.

12.19 – Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić ima pravo i na tzv. osobnu žalbu o kojoj sudsko izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda treba odlučiti tri dana nakon podnošenja, objasnio je u četvrtak glasnogovornik zagrebačkog Županijskog suda Krešimir Devčić.

– O osobnoj žalbi odlučuje izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu, ali će o njoj odlučivati u trenutku kada se vidi hoće li Todorić osobno izjaviti žalbu na odluku o pritvoru. S obzirom na činjenicu da je Todorić tek u srijedu nakon uhićenja zaprimio rješenje o istražnom zatvoru, taj rok za žalbu bivšem vlasniku Agrokora počeo je teći s današnjim danom – objasnio je Devčić.

Dodao je da Todorićev trodnevni rok za žalbu istječe u ponedjeljak.

– Ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, a to može biti Todorićevo odricanje na pravo osobne žalbe ili da, primjerice, napiše žalbu tijekom četvrtka i dostavi je sudu isti dan – u tom slučaju o žalbi bi se odlučivalo odmah – kazao je Devčić.

U tom slučaju sudac istrage dostavlja spis izvanraspravnom vijeću, a vijeće potom zakazuje sjednicu. Kada bi sjednica mogla biti zakazana, Devčić nije precizirao.

Novinarima nije želio komentirati informaciju da je Županijsko državno odvjetništvo, koje vodi istragu, demantiralo tvrdnju predsjednika zagrebačkog Županijskog suda Ivana Turudića da tužiteljstvo odustaje od ispitivanja dosad neispitanog svjedoka.

– Državno odvjetništvo raspolaže podacima kojima raspolaže i ovisno o tome obavještava sud. DORH hipotetski može obavijestiti sud da su ispitani svi svjedoci, da odustaje s ispitivanjem svjedoka ili da zatraži određivanje istražnog zatvora, no u ovom trenutku su to tek nagađanja – rekao je Devčić.

Nakon noći iza rešetaka Todorića očekuje ispitivanje u tužiteljstvu, gdje će ga suočiti s optužbama i ponuditi mu da iznese obranu. Prema neslužbenim informacijama, tužitelji bi ga mogli ispitati u poslijepodnevnim satima.

12:00 – Ivan Turudić, predsjednik Županijskog suda, rekao je za N1 kako je Županijsko državno odvjetništvo i službeno obavijestilo suca istrage da odustaje od ispitivanja dvaju svjedoka u istrazi oko Agrokora.

– Ne bih to izmislio, otkud mi to, nisam to izvadio iz malog prsta – rekao je Turudić koji je ovu opciju najavio i jučer navečer.