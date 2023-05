Tko su tajni vladari svijeta oko kojih kruže brojne teorije zavjere? Sastaju se jednom godišnje

Samo Bilderberg grupa, za neke tajno, za druge tajnovito društvo koje, tvrdi se, vlada svijetom, skup političkih, gospodarstvenih, financijskih moćnika i medijskih mogula, bez čije se odluke ne može izabrati američki predsjednik ili napasti Iran, spasiti Grčka ili Španjolska, bez koje se, zapravo, ne može ništa, može dopustiti luksuz da pozove uzvanike gotovo u zadnji tren.

Bilderberg grupa gleda na sve strane, prati političare, posebice mlađe, i kad joj zapnu za oko pozove ih da izbliza vidi s kim ima posla i procijeni može li na nju ili njega računati i isplati li se u njih investirati. Pod tim se prvenstveno misli na umrežavanje koje otvara sva vrata, ali i “trening”, izravne savjete političara i biznismena teške kategorije te sve privilegije koje iz toga slijede. Na sastancima njih procijenjuje stara garda - stalni članovi poput Henryja Kissingera . te su procjene prolazili Angela Merkel, Tony Blair i Bill Clinton. No od svih se uzvanika očekuje da “odrade” svoj dio pogodbe. Ne mogu samo sjediti kao pokisli miševi, kao Margaret Thatcher 1975., prije nego što je postala premijerka.

– Prva dva dana je samo sjedila i šutjela. Nije bila verzirana za kretanje u takvom krugu. Sudionici su počeli prigovarati. Američki senator Mathias mi je prišao i rekao: “Dama koju si pozvao nije rekla ni riječ. Moraš s njom razgovarati.” Razgovarao sam s njom tijekom večere. Očito je preko noći razmišljala o tome jer je sljedeći dan odjednom ustala i održala trominutni govor. Sudionici su ostali bez riječi. David Rockefeller i Henry Kissinger su se zaljubili u nju, pozvali su je u Ameriku, vozili je limuzinama, upoznali je sa svima – otkrio je jednom prilikom Denis Healey, britanski političar i jedan od rijetkih koji do neke mjere otvoreno govori o sastancima.

Sastanci se uvijek održavaju u nekom hotelu pod jakim osiguranjem. Izvještaji koji dođu do javnosti su šturi, jer glavni je moto tih sastanaka upravo privatnost. ona je nužna za što otvorenije izražavanje i iznošenje ideja i stavova. No privatnost u njihovu slučaju znači tajnovitost – godinama, sve otkako se 1954. u Nizozemskoj, u hotelu “Bilderberg”, po kojem je društvo i nazvano, okupilo društvance političara, obavještajaca, poslovnih ljudi...

– Europa je sve manje vjerovala SAD-u i obrnuto. Zaključio sam 1952. da je toga dosta, da se sumnja mora otkloniti jer bi mogla dovesti u opasnost poslijeratne saveznike te sam kontaktirao s nizozemskim princem Bernhardom sugerirajući mu da bismo mogli organizirati privatne sastanke – objasnio je Józef Retinger, jedan od osnivača grupe.

Treći se dan igra golf

Prvi je sastanak postavio programske i logističke osnove. Europsko-američki odnosi su uvijek na agendi, dok se ostali biraju po ključu aktualnosti – Arapsko proljeće, rat u bivšoj Jugoslaviji, kriza eura, Donald Trump, migracije, geopolitika energetike..., dok drugu stalnu temu čine Kina i Rusija. Na produljeni vikend uzvanici dolaze bez partnera. Dok traju konferencije, u dvorani se sjedi po abecednom redu – jedne je godine na čelu sjedio, primjerice, Umberto Agnelli iz Fiata, druge Norbert Zimmermann, predsjednik Berndorfa. Gosti sudjeluju na po dvije konferencije ujutro i poslijepodne, osim zadnji dan. Tad se igra golf.

Troškovi organizacije su golemi – grupa treba zakupiti hotel sa pet zvjezdica te platiti osiguranje. Ne samo da oni trebaju zaustaviti sve neželjene elemente – od novinara do prosvjednika koji su postali folklor tijekom svakog sastanka, bilo da im ne odgovara koncept svjetske elite ili pak vjeruju u brojne teorije zavjera , od onih da je riječ o antisemitskim ili pak masonskim skupovima – do kontrole hrane koja ulazi u hotel. S vremena na vrijeme, s konferencija će izaći pokoja pikanterija. Na primjer da organizator plaća puni smještaj gostima te prijevoz, ali ne i poslugu u sobi te troškove pranja rublja. Na nekim su konferencijama sudionici sami morali plaćati vino.

Kako bi financirali susrete, Bilderberg grupa poziva “svoje” korporacije, one koje su im bliske da doniraju stotine tisuća eura. Donacije koje obilno nude druge kompanije, kao način da im se umile, ne prihvaćaju. Policija države u kojoj se sastanak održava također daje svoje snage za osiguravanje skupa i odvraćanje uljeza. – Govor, slobodan govor, razlog je zašto se toliko inzistira na privatnosti. Sudionici moraju znati da ono što se kaže neće izaći iz dvorane. Novinari bi ih razapeli – kaže Denis Healey.

Postoji i sigurnosni mehanizam koji sprečava da sadržaj sastanka procuri u medije, otkrio je jedan od članova grupe, David Rockefeller. Naime, na sastancima uvijek sjede medijski moguli.

– Pogrešno je držati sve to u tajnosti. To je smiješno – izrekao je jednom prilikom lord Owen, mirovni posrednik u bivšoj Jugoslaviji. Možda bi trebao još jednom razmisliti. Stigao je na sastanak grupe Bilderberg za vrijeme rata na Falklandima 1989. u atmosferi kad britanski zahtjevi da se Argentini nametnu sankcije nisu padali na plodno tlo u međunarodnoj zajednici. No Owen je održao vatreni govor objašnjavajući zašto ih treba uvesti, nakon čega je većina promijenila mišljenje. Sankcije su ubrzo uvedene.

Bira li Grupa Bilderberg predsjednike i premijere?

Kad se podvuče crta, takav je rezultat u političkoj areni. Margaret Thatcher impresionirala je članove 1975., a premijerka je postala 1979. Bilderberška grupa pozvala je 1991. Billa Clintona, tada guvernera Arkansasa. Sljedeće je godine izabran za predsjednika SAD-a. Tony Blair došao je kao gost 1993., a četiri godine kasnije postao je britanski premijer. To da su neki gosti zasjeli na čelna mjesta u raznim poljima, od politike do biznisa, čista je koincidencija, tvrde upućeni. Na svakoga gosta koji je postigao uspjeh, dvoje je ili troje koji su nakon Bilderberga polako nestali. No to bi, kažu drugi, mogao biti argument u korist onih koji podržavaju teoriju o biranju moćnika: možda oni koji su propali nisu zadovoljili kriterije grupe?

