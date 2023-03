Tko su bjeloruski partizani?: Više od Putina mrze jedino šefa svoje države

Ne nose petokrake, ali nazivaju se partizanima. Sabotiraju vlakove koji prevoze vojnu opremu kako bi Putinu pomrsili račune. Više od Putina mrze jedino šefa svoje države, "posljednjeg europskog diktatora" Aleksandra Lukašenka. On im je ljubav uzvratio tako da je za neke od tih "bjeloruskih partizana" raspisao smrtne kazne. Lani je izglasan zakon koji mu to dopušta. Stariji bračni par prošle je godine uhvaćen kako postavlja požar na željeznički sustav signalizacije koji se nalazi uz neku od bjeloruskih pruga. Vojnici su odmah počeli pucati na njih. Metke su izbjegli, ali smrtnu osudu nisu. Samo u dva mjeseca prošle godine, i to u razdoblju od veljače do travnja, zabilježeno je oko 80 sličnih napada, odnosno sabotaža vlakova koji prevoze rusko oružje i drugu opremu. Nakon što je donesen zakon kojim svi oni uhvaćeni u takvim i sličnim diverzijama mogu biti osuđeni na smrtnu kaznu broj napada se smanjio, ali oni nisu prestali. Mediji o njima uglavnom nisu izvještavali, razumljivo, jer se većina njih nalazi pod budnim okom režima.