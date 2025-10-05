Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKI IZAZOV

Ona je simbol otpora Rusima: 'Nismo dopustili da nas kupe, zastraše ili uplaše. Mobilizirali smo se'

Autor
Danijel Prerad
05.10.2025.
u 18:37

Morala je istodobno uvoditi reforme, boriti se protiv korupcije, inflacije i energetske krize uza stalna ruska podmetanja i pokušaje da ju se sruši

Moldavski parlamentarni izbori trebali su biti teška bitka za vladajuću reformističku, proeuropsku stranku, Europsku stranku akcije i solidarnosti (PAS), i pravi izazov za njezinu bivšu čelnicu, predsjednicu Maiu Sandu. Ostavku u stranci dala je nakon što je izabrana za predsjednicu, no u javnosti je ostala zaštitni znak stranke. PAS se suočio s nekoliko proruskih stranačkih blokova, među kojima je najveći ironično nazvan Patriotski blok, koji ima amblem srpa i čekića te podsjeća na vrijeme kada Moldavija nije bila neovisna nacija, već sovjetska republika. No, umjesto očekivane tijesne utrke, PAS je osvojio 50% glasova pobijedivši tako Patriotski blok, koji je osvojio 24 posto, te si osigurao većinu u parlamentu s 54 od 101 mjesta. Ovo je drugi uvjerljiv mandat za Europsku stranku akcije i solidarnosti (PAS) i Sandu, koja i sama služi drugi predsjednički mandat nakon što je prošle godine ponovno izabrana na tu funkciju.

Ključne riječi
reforme antikorupcija Maia Sandu moldavija

Komentara 8

Pogledaj Sve
NI
niko63
19:49 05.10.2025.

Ona može biti samo simbol već drugih ukradenih izbora i europskog miješanja u izbore u toj zemlji.

Avatar nekakav
nekakav
19:29 05.10.2025.

Onemogući dijasporu u rusiji, produži glasovanje u eu, pritvori oporbu, dan prije izbora zabrani 5 oporbenih stranaka, i onda jedva pobijedi. To je legalna vlast moldavije. Eu demokracija, vrh slobode.

Avatar Heisenberg
Heisenberg
19:29 05.10.2025.

Lako je reći tko je gospođa. Plaćenica zapada kojemu nije dovoljna bila Ukrajina već pokušava preko ovakvih Juda proširiti sukobe pod svaku cijenu, ne mareći za razaranja i žrtve. Rusija je prebogata resursima da bi je se tek tako lako pustilo sad kad je upala u ovaj nametnuti rat.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Russian missile and drone strike in Kyiv
22
MODERNO RATOVANJE

Može li se stati na kraj ruskim dronovima? 'Obrana postoji, ali ona je često skuplja od ofenzive'

Sustavi poput Rheinmetall Skyrangerplatforme za borbu protiv dronova već su uključeni u podršku ukrajinskoj obrani. Mnogi proizvođači oružja imaju slične tehnologije na raspolaganju. Müller također upućuje na sustave kamikaza dronova, čiji je cilj srušiti protivničke letjelice udarom iz zraka, te na energetske topove koji koriste snažne lasere ili mikrovalove za uništavanje cilja ili uništavanje elektronike dronova u letu.

Učitaj još