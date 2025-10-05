Moldavski parlamentarni izbori trebali su biti teška bitka za vladajuću reformističku, proeuropsku stranku, Europsku stranku akcije i solidarnosti (PAS), i pravi izazov za njezinu bivšu čelnicu, predsjednicu Maiu Sandu. Ostavku u stranci dala je nakon što je izabrana za predsjednicu, no u javnosti je ostala zaštitni znak stranke. PAS se suočio s nekoliko proruskih stranačkih blokova, među kojima je najveći ironično nazvan Patriotski blok, koji ima amblem srpa i čekića te podsjeća na vrijeme kada Moldavija nije bila neovisna nacija, već sovjetska republika. No, umjesto očekivane tijesne utrke, PAS je osvojio 50% glasova pobijedivši tako Patriotski blok, koji je osvojio 24 posto, te si osigurao većinu u parlamentu s 54 od 101 mjesta. Ovo je drugi uvjerljiv mandat za Europsku stranku akcije i solidarnosti (PAS) i Sandu, koja i sama služi drugi predsjednički mandat nakon što je prošle godine ponovno izabrana na tu funkciju.
Ona je simbol otpora Rusima: 'Nismo dopustili da nas kupe, zastraše ili uplaše. Mobilizirali smo se'
Morala je istodobno uvoditi reforme, boriti se protiv korupcije, inflacije i energetske krize uza stalna ruska podmetanja i pokušaje da ju se sruši
Onemogući dijasporu u rusiji, produži glasovanje u eu, pritvori oporbu, dan prije izbora zabrani 5 oporbenih stranaka, i onda jedva pobijedi. To je legalna vlast moldavije. Eu demokracija, vrh slobode.
Lako je reći tko je gospođa. Plaćenica zapada kojemu nije dovoljna bila Ukrajina već pokušava preko ovakvih Juda proširiti sukobe pod svaku cijenu, ne mareći za razaranja i žrtve. Rusija je prebogata resursima da bi je se tek tako lako pustilo sad kad je upala u ovaj nametnuti rat.
Ona može biti samo simbol već drugih ukradenih izbora i europskog miješanja u izbore u toj zemlji.