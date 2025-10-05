Ona je simbol otpora Rusima: 'Nismo dopustili da nas kupe, zastraše ili uplaše. Mobilizirali smo se'

Moldavski parlamentarni izbori trebali su biti teška bitka za vladajuću reformističku, proeuropsku stranku, Europsku stranku akcije i solidarnosti (PAS), i pravi izazov za njezinu bivšu čelnicu, predsjednicu Maiu Sandu. Ostavku u stranci dala je nakon što je izabrana za predsjednicu, no u javnosti je ostala zaštitni znak stranke. PAS se suočio s nekoliko proruskih stranačkih blokova, među kojima je najveći ironično nazvan Patriotski blok, koji ima amblem srpa i čekića te podsjeća na vrijeme kada Moldavija nije bila neovisna nacija, već sovjetska republika. No, umjesto očekivane tijesne utrke, PAS je osvojio 50% glasova pobijedivši tako Patriotski blok, koji je osvojio 24 posto, te si osigurao većinu u parlamentu s 54 od 101 mjesta. Ovo je drugi uvjerljiv mandat za Europsku stranku akcije i solidarnosti (PAS) i Sandu, koja i sama služi drugi predsjednički mandat nakon što je prošle godine ponovno izabrana na tu funkciju.