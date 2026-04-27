Putin podržao Iran pa poslao jasnu poruku: 'Sa svoje strane učinit ćemo sve...'

Ruski predsjednik Vladimir Putin u ponedjeljak je pohvalio iranski narod zbog borbe za očuvanje neovisnosti suočen s pritiscima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela te rekao da će Moskva učiniti sve što može kako bi pomogla Teheranu. Rusija je ponudila posredovanje kako bi pokušala pomoći u smirivanju situacije na Bliskom istoku nakon američkih i izraelskih napada, koje je Moskva snažno osudila. Također je više puta ponudila pohranu iranskog obogaćenog urana kao način smanjenja napetosti, prijedlog koji su Sjedinjene Američke Države odbile.

"Vidimo kako se hrabro i herojski iranski narod bori za svoju neovisnost i suverenitet", rekao je Putin iranskom ministru vanjskih poslova Abbasu Araqchiju, dodajući da se nada da će prebroditi ono što je nazvao "teškim razdobljem" i da će prevladati mir. "Sa svoje strane učinit ćemo sve što služi vašim interesima i interesima svih naroda regije kako bismo osigurali da se mir postigne što je prije moguće", rekao je Putin. Putin je primio Araqchija u predsjedničkoj knjižnici u nekadašnjoj carskoj prijestolnici Rusije, Sankt Petersburgu, dok su izvori iz posredničkog Pakistana rekli da rad na premošćivanju razlika između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nije zaustavljen, prenosi Reuters.