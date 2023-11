Srbiju razbjesnio hrvatski diplomat, a prije i jedna od najljepših glumica na svijetu: Njen film gledalo je 12 ljudi

Persona non grata, na latinskom jeziku - neprihvatljiva osoba, izraz je koji se, s vremena na vrijeme, pojavljuje u diplomatskoj praksi. Ovih dana, isti je slučaj, u odnosu naše države i susjeda. O čemu, se konkretno, radi? Država neku osobu proglasi, latinskim "personae non gratae", što u praksi znači da ona ima zabranu ulaska u državu, odnosno, ukoliko se nalazi tamo, treba iz nje - izaći. To je, uostalom, i najzbiljnija diplomatska akcija koju neka zemlja može izreći stranom diplomatu, a koji je ionako s diplomatskim imunitetom zaštićen od uhićenja ili neke druge vrste postupanja. Slučajevi progašavanja diplomata bili su vrlo česti u doba kada je ruska vojska prešla granice Ukrajine, pa su mnogi ruski diplomati odlazili iz zemalja u kojima su obavljali službu.



No, nije to samo riječ u politici. Mnoga su slavna imena u povijesti, bližoj ili daljoj, proglašavana - “personom non gratom”. Uzmimo recimo primjer Brada Pitta i Angeline Jolie. Nakon što je razvikani filmski ljepotan snimio avanturistički film "Sedam godina u Tibetu" 1997. godine, a u kojoj u ulozi alpinista završava u svetom tibetanskom radu te upoznaje mladog Dalai Lamu s kojim postaje prijatelj, Kina mu je zabranila prezak preko njihove granice i ulazak u državu. Gotovo 17 godina imao je status PNG- "persone non grate". - Za publiku je to dva sata, a za mene gotovo pola mog života - izjavio je mladi Brad Pitt za Interview Magazin. U Kinu se vratio tek 2014. godine, kada je sa suprugom Angelinom Jolie u Šangaju promovirao film "Zlurada", a zgodno je da je u njemu glumila i njihova kći Vivienne Jolie-Pitt.

Angelina Jolie, svojedobno najljepša žena svijeta, proglašena je, istina neslužbeno, u Srbiji - "personom non gratom". I to nakon prikazivanja filma "U zemlji krvi i meda", koji joj je bio redateljski prvijenac. Premijeru je u Beogradu gledalo ravno - 12 ljudi, a troje je iz dvorane izašlo prije kraja filma. Izrael je 2012. godine razvikanog njemačkog književnika Güntera Grassa proglasio "personom non gratom" u svojoj zemlji. Pa i najpoznatija svjetska operna pjevačica, sopranistica Montserrat Caballé koja je uživo s Freddyjem Mercuryjem, a što mu je bio posljednji nastup, otpjevala "Barcelonu" 1992. godine, zaštitnu pjesmu Olimpijskih igara na kojem su hrvatski košarkaši osvojili srebro protiv Dream Teama, postala je u Azerbajdžanu "persona non grata", nakon što je posjetila odnosno planinsku i šumovitu regiju Gorski Karabah, Nagorno-Karabakh (u kojem su oružani sukobi bili i prije točno dva mjeseca). Nepoželjna. S druge strane, Armenija je Caballé nakon toga - nagradila ordenom heroja.



Lista poznatih osoba, koje nisu nužno političari, odnosno isključivo diplomati, a koji su bili "persona non grata" je dugačka... Recimo, glumac Alec Baldwin je, zbog neslane šale kod Davida Lettermana, zaradio taj status na Filipinima. Kuharica Martha Stewart bila je nepoželjna u Velikoj Britaniji, model i Victorijin anđeo Gigi Hadid u - Kini (imitirala je Budu na Instagramu), Selena Gomez u Rusiji, Martin Scorsese također u Kini, a Elton John - u Egiptu. Mike Tyson na Novom Zelandu, Kate Perry također u Kini, Justin Bieber u Argentini, Lady Gaga i u Indoneziji i u Kini, Beyoncé u Maleziji, a Beatlesi na - Filipinima...

Među slavnim osobama najviše je titula "persone non grate" sakupio legendarni reper Snoop Doog, a koji je nastupao i u zagrebačkom Domu sportova, on je nepoželjan bio i u Velikoj Britaniji, i u Australiji i u Norveškoj. Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža pojam opisuje na sljedeći način: persona non grata [perso:'na ~ gra:'ta], u međunarodnom javnom pravu, izraz je koji se u diplomatskoj praksi rabi za šefa diplomatske misije i njemu službeno podređene osobe na dužnosti u misiji čiji odlazak država primateljica želi i zahtjeva zbog određenih subjektivnih (izjava ili ponašanje koji vrijeđaju državu primateljicu) ili objektivnih razloga (prekid diplomatskih odnosa, rat). Rabi se i za osobu kojoj se odbija davanje agrémenta. Država primateljica nije obvezna obrazložiti svoju odluku. Ako država pošiljateljica nepoćudnu osobu ne opozove, odnosno ne okonča njezine dužnosti u razumnom roku, persona non grata gubi sve povlastice i imunitete. Oxfordska enciklopedija pak navodi i točan datum kada je prvi puta, i to u Timesu, netko proglašen "personom non gratom", riječ je o 1888. godini... Pojam se pojavio još u 15. stoljeću, a na diplomatskom je stolu, eto, već treće stoljeće, ravno 135 godina.