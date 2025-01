Tko je misteriozna partnerica Elona Muska, snimljena na Trumpovom balu? Milijardera ranije nazivala samo 'donatorom sperme'

Elon Musk je završio je na naslovnicama portala tijekom inauguracije Donalda Trumpa iz raznih razloga, uključujući njegov kontroverzni pozdrav, dovođenje njegovog sina X-a na pozornicu, a sada i zato što je viđen sa svojom 'tajanstvenom partnericom'. Videa koje prikazuju Elona Muska u društvu Shivon Zilis na Trumpovom balu nakon inauguracije u svima su probudile znatiželju.

Zajedno rijetko izlaze u javnost, a o svom odnosu ne govore često. U Muskovoj tvrtki za tehnologiju mozga 'Neuralink', je visokopozicionirana zaposlenica. Na jednoj od slika, koja je sada postala viralna, može se vidjeti u interakciji s nekim poznatim posjetiteljima, poput Jeffa Bezosa i njegove zaručnice Lauren Sanchez, kao i Ivanke Trump i Jareda Kushnera. Ovo je bio prvi put da je Zilis viđen pored Muska u tako visokom okruženju, piše The Economic time.

After New Year’s, at President Trump’s ultra-elegant candlelight dinner last night, Shivon Zilis was once again seen alongside Elon Musk ✨



