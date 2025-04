Tko je Katarina Milković koja je izabrana na natječaju za novu ravnateljicu Agencije za odgoj i obrazovanje

Katarina Milković izabrana na natječaju za novu ravnateljicu Agencije za odgoj i obrazovanje. Rođena u Zagrebu 11. siječnja 1971. godine, Katarina Milković izgradila je impresivnu karijeru prožetu strašću prema pedagogiji, obrazovanju i dobrobiti djece i mladih. Njezin profesionalni put, koji traje već više od dva desetljeća unutar sustava Grada Zagreba, svjedoči o predanosti, stručnosti i kontinuiranom usavršavanju u službi javnog interesa. Od odgajateljice do visokopozicionirane stručnjakinje u gradskoj upravi, Milković je ostavila dubok trag u kreiranju i provedbi obrazovnih politika i programa u hrvatskoj metropoli. Nakon završene Osnovne škole Grigora Viteza i Glazbene škole Vatroslava Lisinskog (odsjek klavir), upisuje Obrazovni centar za jezike u Zagrebu, koji završava 1989. godine, stječući naziv suradnice u kulturno-znanstvenim ustanovama.

Visoko obrazovanje započinje na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1989.-1993.), no njezina se strast usmjerava prema pedagogiji. Godine 1994. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završava studij Predškolskog odgoja i stječe stručni naziv odgajateljice predškolske djece. Svoje akademsko putovanje nastavlja na istom fakultetu, gdje 1999. godine diplomira pedagogiju s temom "Demokratizacija interpersonalnih odnosa u odgoju i obrazovanju", stječući titulu profesorice pedagogije. Tijekom studija usavršavala se i u inozemstvu, pohađajući studij pedagogije na Karl Franzens Sveučilištu u Grazu (1992.-1994.) te tečajeve njemačkog i francuskog jezika. Upisuje poslijediplomske studije: pedagogije na Filozofskom fakultetu (2000.-2002.) te Međunarodnih odnosa, gdje 2012. stječe akademski stupanj magistre znanosti obranivši rad o položaju Gradišćanskih Hrvata u Austriji. Dodatno se usavršavala na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova (2001.), pohađala diplomatsku ljetnu školu u Dubrovniku (2002.), te stekla stipendiju njemačke vlade za usavršavanje na Goethe Institutu u Bonnu (2002.). Kasnije upisuje i doktorske studije: 2013. na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta te 2020. studij povijesti na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, pokazujući trajnu posvećenost znanstvenom radu. Položila je i državni stručni ispit te završila tečajeve za rad na računalu i za glasnogovornike.

Profesionalni put Katarine Milković gotovo je u cijelosti vezan uz Grad Zagreb i njegov sustav obrazovanja, kulture, sporta i mladih. Nakon kratkog angažmana u tehničkoj službi Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog (1994.-1996.), 1999. godine započinje karijeru u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport kao vježbenica.

Njezina stručnost i predanost brzo su prepoznate, te napreduje kroz različite pozicije: od stručne suradnice (2001.-2006.) i stručne savjetnice za osnovni odgoj i obrazovanje (2006.-2015.) do rukovodećih funkcija. Bila je pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje (2015.-2019.), zamjenica pročelnika za odgoj i obrazovanje (2019.-2021.), pomoćnica pročelnika za mlade u Gradskom uredu za sport i mlade (2021.-2022.) te voditeljica Odjela za programe za mlade (2022.-2023.). Od kolovoza 2023. godine obnaša dužnost više stručne savjetnice za mlade i tehničku kulturu u Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba. Kroz sve ove uloge, Milković je aktivno sudjelovala u kreiranju i implementaciji gradskih politika usmjerenih na poboljšanje kvalitete obrazovanja i podrške mladima.

Osim profesionalne karijere u gradskoj upravi, Katarina Milković ističe se izuzetno širokim društvenim i stručnim angažmanom. Njezino ime nalazi se na popisu članova i često predsjednika ili potpredsjednika brojnih tijela, povjerenstava, radnih skupina i udruga. Predsjednica je međunarodne strukovne organizacije “International Educator’s Club of the European Capitals” te Radne skupine za obrazovanje i kulturu Hrvatske zajednice županija. Bila je članica Vijeća za strukovno obrazovanje pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH, kao i članica Međuvladinog mješovitog odbora Hrvatske i Mađarske za zaštitu manjina. Aktivna je u europskim krugovima kao potpredsjednica Europskog doma Zagreb i Europskog pokreta Hrvatske te članica Nadzornog odbora Atlantskog vijeća Hrvatske.

Posebno je značajan njezin angažman u području prava djece i podrške mladima. Članica je Središnjeg odbora Saveza društava Naša djeca Hrvatska, gdje je obnašala i funkciju predsjednice Odbora za filantropiju. Bila je koordinatorica Dječjeg tjedna u Zagrebu, članica Akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ i Središnjeg koordinacijskog odbora „Gradovi – općine, prijatelji djece“. Njezino djelovanje proteže se i na međunarodne mreže poput "Cities for Children" i "Child in the City".

Aktivna je i u upravnim vijećima i školskim odborima odgojno-obrazovnih ustanova (DV Bajka, DV Vladimir Nazor, OŠ Grigora Viteza, Strojarsko tehnička škola Fausta Vrančića, Učenički dom Franje Bučara) te kulturnih institucija (Hrvatski školski muzej). Sudjelovala je u brojnim projektima, uključujući EDGATE projekt Europskog ureda Grada Beča, te u inicijativama poput obilježavanja Dana dječjih vrtića Grada Zagreba, manifestacije "Tesla & Friends" i akcije "Darujmo djeci kazalište". Članica je Hrvatskog pedagoškog književnog zbora i Hrvatskog pedagogijskog društva.