Tko je 'čelična dama' kojoj je otišao Nobel umjesto Trumpu. U Bijeloj kući nisu zadovoljni

Ipak nije Donald Trump, nego María Corina Machado iz Venezuele. Nobelovu nagradu za mir norveški Nobelov odbor dodijelio je oporbenoj političarki za njen "neumoran rad na promicanju demokratskih prava za narod Venezuele i borbu za postizanje pravednog i mirnog prijelaza iz diktature u demokraciju", za "hrabrost i predanost u zagovaranju mira" i "održavanje plamena demokracije usred rastuće tame". Machado je glasna kritičarka režima venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, za čije uhićenje SAD nudi 50 milijuna dolara jer tvrdi da je jedan od najvećih krijumčara droge na svijetu. Oporbena političarka nagradu dobiva u vrijeme kad američka mornarica razara venezuelske brodove za koje procijeni da prevoze drogu.