Tko je bivša pornozvijezda koja je srušila Trumpa? Živjela bez struje, udavala se četiri puta i radila kao striptizeta

Bivši američki predsjednik Donald Trump proglašen je u četvrtak krivim za krivotvorenje dokumenata s ciljem prikrivanja isplate za ušutkavanje pornozvijezde Stormy Daniels uoči izbora 2016. Njujorška porota proglasila je Trumpa krivim po sve 34 točke optužnice, čime je postao prvi američki predsjednik osuđen za kazneno djelo. Trump (77) negira krivnju i očekuje se da će se žaliti.

Prijeti mu maksimalna kazna od četiri godine zatvora, iako ostali osuđeni za takva djela često dobivaju kraće kazne, novčane ili uvjetne kazne. Ovom presudom Sjedinjene Države ulaze u dosad nepoznato područje uoči izbora 5. studenoga kada će se Trump, republikanski kandidat, suočiti s aktualnim predsjednikom, demokratom Joeom Bidenom.

Podsjetimo, odvjetnik Donalda Trumpa je tjedan i pol prije izbora 2016. platio pornozvijezdi Stormy Daniels 130.000 dolara za šutnju o navodnoj vezi s tadašnjim republikanskim kandidatom za predsjednika SAD-a. Trump je zanijekao da je imao aferu s njom i zaprijetio joj je, preko odvjetnika, da će morati platiti milijun dolara svaki put kad prekrši svoj dogovor o šutnji. No, glumica je u kolovozu 2018. ipak dala intervju za CBS-ovu emisiju "60 minuta". – Nisam bila žrtva. Nikada nisam rekla da sam žrtva – rekla je Daniels, kojoj je pravo ime Stephanie Clifford.

Daniels je ispričala da je Trumpa upoznala na golf turniru za bogataše u srpnju 2006. Kaže da ju je pozvao na večeru i da su završili u njegovom hotelskom apartmanu. Pokazao joj je naslovnicu časopisa s njegovom fotografijom i govorio je uglavnom o sebi. Ispričala je kako mu je rekla da bi ga najradije udarila tim časopisom po stražnjici. "Rekli ste Donaldu Trumpu da se okrene i skine hlače?" upitao ju je voditelj "60 minuta". "Da. Okrenuo se i malo spustio hlače. Imao je donje rublje i tako to, a ja sam ga samo par puta udarila", odgovorila je.

Tek tada se, dodala je, počeo više zanimati za nju i prestao govoriti samo o sebi. Rekao joj je da je posebna i da ga podsjeća na njegovu kćer. Rekla je sa su spavali zajedno. Ona je tada imala 27 godina, a on 60. Na pitanje voditelja je li je fizički privlačio, odgovorila je: "Ne. No, seks je", dodala je, "bio potpuno sporazuman". Nije koristio kondom. Nije to, rekla je, ni tražila. Ostali su, tvrdi, u kontaktu, a pozvao ju je i na zabavu povodom predstavljanja Trump Vodke u Kaliforniji, kao i u svoj ured u Trump Toweru u New Yorku. "Nikad me nije zamolio da nikome ne kažem za nas", rekla je Daniels.

Stephanie A. Gregory Clifford rođena je 1979. godine. Roditelji Sheila i Bill Gregory razveli su se kad je imala tri ili četiri godine. Ostala je živjeti s majkom u ne baš dobrim financijskim uvjetima. Bilo je dana kad su ostale bez struje zbog neplaćenih računa. Završila je srednju školu Scotlandville Magnet High School u Baton Rougeu u Louisiani 1997. i razmišljala je o tome da postane novinarka. Sa 17 godina počela je raditi kao striptizeta kad je posjećivala prijateljicu u striptiz-klubu. Počela se skidati za novac u Gold Clubu u Baton Rougeu. Odabrala je svoje umjetničko ime Stormy Daniels, po kćeri Storm basista benda Mötley Crüe Nikkija Sixxa. Pojavila se u glazbenom spotu grupe Maroon 5 za pjesmu "Wake Up Call" kao plesačica.

Počela je snimati i režirati pornofilmove, a s trojicom kolega se i vjenčala. Razmišljala je i o političkoj karijeri. Zanimljivo je da je 2018., dvije godine nakon navodne veze s Trumpom, organizirala turneju po striptiz-klubovima nazvanu "Make America Horny Again". Nakon propalog braka s pornoglumcem Patom Myneom udala se za redatelja Michaela "Mikea Moza" Mosnyja, koji ju je zlostavljao.

S kolegom Brendonom Millerom, s kojim se vjenčala 2015., ima kćer. Prije dvije godine udala se četvrti put, ponovno za porno zvijezdu, Barretta Bladea. "Kad se udaš za svog najboljeg prijatelja, život će uvijek biti dobar... Čak i u danima kada je teško", napisala je u objavi na Instagramu 2022. Kao pornografska glumica, redateljica i bivša striptizeta dobitnica je mnogih nagrada u industriji zabave za odrasle. No, puno poznatija postala je zbog navodne afere s Trumpom.

Trumpov bivši odvjetnik Cohen izjavio je da u privatnoj transakciji 2016. godine koristio svoja osobna sredstva za plaćanje 130.000 dolara. Agenti FBI-a pretresli su Cohenov ured i zaplijenili e-poštu, poreznu dokumentaciju i poslovnu evidenciju. Trump je navodno tih 130.000 dolara kasnije vratio Cohenu.

U srpnju 2018. Daniels je zajedno s još nekoliko plesačima u striptiz-klubu uhićena u Columbusu zbog kršenja zakona. Njezin odvjetnik rekao je da će tužiti lokalnu policiju jer je uhićenje bilo politički motivirano. Pokazalo se da je glavni detektiv u odjelu za poroke zadužen za uhićenje bio pristaša Donalda Trumpa. U ožujku 2019. interna policijska istraga otkrila je da je uhićenje bilo neprimjereno, ali da nije bilo s predumišljajem ili političke prirode. Daniels je na kraju u nagodbi s gradom Columbusom dobila 450.000 dolara odštete.

U intervjuu za CBS Daniels je rekla da je samo jednom spavala s Trumpom, iako je on htio da se ponovno nađu. Jednom je, rekla je, sjeo pokraj nje, dotaknuo joj kosu, stavio ruku na nogu i podsjetio kako im je bilo sjajno prošli put. Navodno ju je htio ubaciti i u svoj TV show "Apprentice".

Pred izbore 2016. prišao joj je, tvrdila je, Trumpov odvjetnik Cohen i ponudio 130.000 dolara preko korporacije s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Delawareu. Daniels je rekla da je pristala jer će dobiti nešto novca i neće morati brinuti o posljedicama koji bi otkriće afere imalo na njezinu kćer. I zato je, kazala je, jedanaest dana prije izbora potpisala ugovor. Sve bi možda i ostalo na tome, da petnaest mjeseci kasnije, u siječnju 2018., Wall Street Journal nije objavio eksplozivnu priču o tome da je Trumpov odvjetnik platio za njezinu šutnju, citirajući anonimne izvore. Daniels tvrdi da ona nije bila izvor.