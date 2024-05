6 ključnih pitanja: Koliko godina zatvora prijeti Trumpu, može li uopće glasati na idućim izborima, a kamoli se kandidirati?

Bivši američki predsjednik Donald Trump proglašen je u četvrtak krivim za krivotvorenje dokumenata s ciljem prikrivanja isplate za ušutkavanje porno zvijezde Stormy Daniels uoči izbora 2016. Njujorška porota proglasila je Trumpa krivim po sve 34 točke optužnice, čime je postao prvi američki predsjednik osuđen za kazneno djelo. Ovom presudom Sjedinjene Države ulaze u dosad nepoznato područje uoči izbora 5. studenoga kada će se Trump, republikanski kandidat, suočiti s aktualnim predsjednikom, demokratom Joeom Bidenom. CNN se stoga pozabavio pitanjima koje se nameću u dosad neviđenoj situaciji.

Kad će Trump doznati kaznu?

Sudac Juan Merchan zakazao je izricanje kazne za Donalda Trumpa za 10 sati po istočnom vremenu 11. srpnja.

Kolika kazna mu prijeti?

Merchan bi mogao osuditi Trumpa na uvjetnu kaznu ili do 4 godine zatvora za svaku točku optužnice, s maksimalnom kaznom od 20 godina. Za sada će bivši američki predsjednik ostati na slobodi, dok čeka izricanje kazne. Tužitelji nisu tražili da Trump plati jamčevinu.

Može li Trump uložiti žalbu na svoju presudu?

Trump je do sad uglavnom ulagao žalbe na sudske presude protiv njega u nastojanju da odgodi postupke ili konačno dovede svoj slučaj pred sud koji bi mogao stati na njegovu stranu. Ni slučaj u New Yorku nije iznimka. Nedugo nakon što je Trump osuđen, njegov odvjetnik Todd Blanche zatražio je od suca Merchana oslobađanje od optužbi bez obzira na presudu o krivnji. Sudac je odbio taj zahtjev. Tijekom suđenja, Trumpov pravni tim poduzimao je druge korake kako bi sačuvao pravo na žalbu na moguću presudu o krivnji, ispitujući odluke suca o svjedočenju i dokazima. Gotovo je sigurno da će uložiti takvu žalbu u narednim tjednima, piše CNN.

Može li Trump još uvijek biti izabran na predsjedničkim izborima?

Ukratko, može. Profesor prava na Sveučilištu Kalifornija u Los Angelesu i jedan od vodećih stručnjaka za izborno pravo u SAD-u, Richard L. Hasen objasnio je da ništa u američkom Ustavu ne sprječava osuđenika za kazneno djelo da se kandidira za najvišu državnu funkciju. "Pravno, ništa se ne mijenja u Trumpovom statusu kao kandidata," napisao je Hasen u svom blogu u četvrtak. "Ustavom su propisane samo minimalne kvalifikacije za kandidiranje za funkciju (kandidat mora imati najmanje 35 godina star, morati biti rođeni državljanin i barem 14 godina rezident SAD-a)," nastavio je Hasen.

Hoće li presuda koštati Trumpa njegova prava glasa na izborima?

Iako je Trump, kao rezident Floride, podložan strogim pravilima države koja lišavaju prava glasa osobe s kaznenim presudama, on bi na kraju mogao imati koristi od toga što su zakonodavci u New Yorku 2021. godine olakšali povratak prava glasa osuđenicima za kaznena djela. Što se tiče osuđujuće presude u Manhattanu, Trumpovo pravo glasa na izborima u Floridi u studenom ovisit će o tome hoće li biti osuđen na zatvorsku kaznu i hoće li završiti služenje te kazne do izbora.

Florida zabranjuje osuđenicima glasanje dok ne izvrše cijelu kaznu i dok ne plate sve povezane kazne i pristojbe. Ako je presuda stanovnika Floride donesena izvan te države, Florida se oslanja na zakone države u kojoj je donesena presuda. U New Yorku, zahvaljujući zakonu iz 2021. godine, osobe s kaznenim presudama imaju pravo glasa čim izdrže zatvorsku kaznu. To znači da bi Trumpu bilo uskraćeno pravo glasa na Floridi samo ako služi zatvorsku kaznu za presudu u Manhattanu u vrijeme izbora.

Što ovaj slučaj znači za druge Trumpove procese?

Trumpova osuda ima malo utjecaja na njegova tri druga kaznena slučaja, koji će se nastaviti odvijati kao i prije nego što je proglašen krivim u slučaju u New Yorku, zaključuje CNN.

