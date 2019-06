Tko će podržati Milanovića u utrci za predsjednika države?

Dok se čeka da bivši premijer i bivši šef SDP-a Zoran Milanović i službeno objavi kandidaturu za predsjednika države, što bi se moglo dogoditi do kraja mjeseca, već sada su, logično, počele i špekulacije na koga bi sve u toj utrci mogao računati. To će ovisiti o formulaciji čiji će Milanović točno biti kandidat, odnosno o tome hoće li u startu biti kandidat SDP-a, kojeg će potom podržati i druge stranačke opcije, ili će u startu biti kandidat široke lijevo-centrističko-liberalne fronte, u kojoj bi se našle i neke stranke koje danas podržavaju HDZ-ovu Vladu, poput HNS-a, SDSS-a ili čak stranke zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića.

Izbirljiva Partija

Kako stvari stoje, izgledniji je prvi scenarij jer za drugi Zoran Milanović ima najmanje dva velika problema. Prvi je njegova stranka, koja će teško pristati na to da podrži Milanovića ako nije SDP-ov kandidat. Sam predsjednik SDP-a Davor Bernardić više je puta kazao kako će SDP kao najjača opozicijska stranka imati svoga kandidata, kojeg potom mogu podržati i druge stranke. Koje, nije precizirao.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Milorad Pupovac: Razgovarat ćemo u stranci o kandidatima i kome ćemo dati podršku. znat će se do kraja mjeseca

Prema našem izvoru iz vrha SDP-a, čini se da bi Partija mogla biti izbirljiva, odnosno da bi neki članovi vodstva stranke mogli inzistirati na tome da SDP odbije podršku nekih stranaka koje su spremne podržati Milanovića. U svakom slučaju, to su teme o kojima će se detaljno razgovarati već u ponedjeljak na sjednici Predsjedništva SDP-a, ali i o kojima će svakako raspravljati i članovi Glavnog odbora, tijela stranke koje mora i potvrditi Milanovića kao predsjedničkog kandidata SDP-a.

– Čiju smo potporu sve spremni prihvatiti svakako je tema o kojoj ćemo dobro razmisliti. Siguran sam da stranka neće pristati na podršku HNS-a i Milana Bandića, odnosno da Milanović bude i njihov kandidat za predsjednika – kaže naš izvor iz SDP-a.

Isti uvjet jučer je istaknula i čelnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš na konferenciji za novinare na pitanje hoće li šest stranaka Amsterdamske koalicije podržati bivšeg premijera u utrci za Pantovčak, a što se špekulira već dulje od godinu dana.

– Mi smo u Amsterdamskoj koaliciji razgovarali o tome i na tragu smo da podržimo Zorana Milanovića, ako nas on to i zatraži. No, mi u GLAS-u nećemo podržavati nijedan projekt u kojem bude sudjelovao HNS, stranka koja je prevarila svoje birače, ili Bandić i njegovi “žetončići” – bila je jasna Mrak Taritaš.

I šef HSS-a Krešo Beljak, koji je među prvima javno govorio da bi volio da se Milanović kandidira i kako na njegovu podršku može računati, jučer je kazao kako se nada da Milanović neće dopustiti da ga podržavaju oni koji su varali svoje birače.

– Ne treba mu podrška varalica i izdajica birača – kazao je Beljak te poručio kako je jučer bio “sretan kad je vidio vijest o potvrdi Milanovićeve kandidature”.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Mirando Mrsić: Bude li predsjednički kandidat SDP-a, Amsterdamska će razgovarati s Milanovićem

Milanović kao kandidat SDP-a može računati i na potporu Hrvatske stranke umirovljenika, ali i na Demokrate koje vodi bivši SDP-ovac Mirando Mrsić, koji je jučer kazao da je bivši premijer jedina osoba koja, prema anketama, ima podršku građana i da su u Amsterdamskoj koaliciji zaključili da trebaju s njime razgovarati bude li kandidat SDP-a. Spreman ga je podržati i IDS koji s Milanovićem i nema baš najsretniju povijest odnosa, ali za to će ipak imati jedan uvjet. Saborski zastupnik IDS-a Giovanni Sponza najavio je da će IDS-ovci tražiti odgovor na jedno pitanje prije podrške, a to je je li koalicija županijskih čelnika SDP-a i HDZ-a u Istri najava velike koalicije na nacionalnoj razini.

Povijest odnosa s IDS-om

– Jer ako jest, neće dobiti našu podršku – kazao je Sponza.

Na napade na HNS šefice Glasa Anke Mrak Taritaš, koja je novu stranku i osnovala zbog raskola u HNS-u kada su narodnjaci odlučili otići u koaliciju s HDZ-om nakon izlaska Mosta iz Vlade, ali i šefa HSS-a Kreše Beljaka, reagirali su u HNS-u.

– Ljudi koji su pametni i koji imaju viziju znaju raditi posao i projekte. Oni koji to ne znaju bave se drugim ljudima. Žao mi je takvih. A za Krešu Beljaka mogu samo kazati da je prvo potpisao koaliciju sa SDP-om, pa otišao na izbore s Amsterdamskom koalicijom, a sad opet hoće sa SDP-om. Toliko o poštenju – poručio je glavni tajnik HNS-a Srećko Ferenčak.

Iako će tijela HNS-a, stranke koja je na proteklim EU izborima dobila 28 tisuća glasova, o podršci Milanoviću tek raspravljati, već je sada jasno kakav bi ishod te rasprave mogao biti s obzirom na prijašnje izjave šefa HNS-a Ivana Vrdoljaka.

– Milanović je politički kapitalac, on je moj izbor za predsjednika države – kazao je Vrdoljak početkom ožujka.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Ivan Vrdoljak: Zoran Milanović je politički kapitalac, on je moj izbor za predsjednika države

No nije isključeno da Milanović na svoju stranu pridobije još kojeg HDZ-ova koalicijskog partnera. Poput primjerice Milorada Pupovca i njegova SDSS-a, a možda i nekih drugih manjinaca. Pupovac na naše pitanje može li SDSS stati uz Milanovića bira riječi. Kaže kako u stranci još nisu razgovarali o kandidatima i kako će o tome kome će dati podršku odlučiti do kraja mjeseca. Nijednom nije odbacio mogućnost da bi to mogao biti Milanović. I to je manje-više to. Na potporu u kandidaturi svih ostalih manjih stranaka ljevice ili liberalne stranke poput HSLS-a, stranke Pametno, plaftorme Možemo, pa i Starta Dalije Orešković bivši premijer, kako stvari stoje, teško može računati.

VIDEO Milanović održao predavanje o populizmu: